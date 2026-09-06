Ballando con le stelle, Massimo Ghini è l’undicesimo concorrente

Massimo Ghini sarà uno dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle, il talent show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che prenderà il via il prossimo 3 ottobre. Ghini è l'undicesimo concorrente ufficializzato del programma e, come ormai da tradizione, è stato proprio lui ad annunciare la propria partecipazione attraverso una clip condivisa sui canali social ufficiali della trasmissione.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle

L'attore romano si aggiunge così a un cast già particolarmente ricco e variegato. Prima di lui erano stati annunciati Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno e Alberto Ravagnano. Non è ancora chiaro, però, se Massimo Ghini rappresenti l'ultimo tassello del cast o se nelle prossime ore possano arrivare ulteriori annunci. Tra le indiscrezioni circola inoltre il nome dell'attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Mario Ermito.

Barbara D'Urso sarà nella giuria?

Resta invece ancora irrisolto il nodo della giuria. Dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli, passata a Mediaset, non è stato ancora ufficializzato il nome della persona che prenderà il suo posto. In prima fila continua a esserci Barbara D'Urso, anche se le ultime indiscrezioni hanno parlato di una trattativa complicata, soprattutto per le richieste economiche dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5.

Fabio Canino ha detto addio a Ballando con le Stelle

Resta invece ancora avvolto nel mistero il nome di chi prenderà il posto di Fabio Canino in giuria. Per lui era stato pensato un contratto biennale piuttosto particolare: questa stagione da concorrente, per poi tornare dietro al bancone dei giurati nell'edizione successiva. Ma Canino ha preferito non cimentarsi nei panni del ballerino e, di fronte alla prospettiva di scendere in pista, ha scelto di lasciare il programma.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono infine gli spoiler di Ivan Zazzaroni, che aveva svelato in anticipo l'arrivo di Monica Guerritore tra i concorrenti e quello di Barbara D'Urso in giuria. Indiscrezioni che, secondo alcune fonti, avrebbero irritato Milly Carlucci, tanto da far ipotizzare un possibile azzeramento dell'intero panel, con la sola Carolyn Smith confermata.