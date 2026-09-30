Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi contro Giovanni: "Hai perso la Brocca?"

Nuovi sviluppi in arrivo a Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate da Isa e Chia, la nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi ha regalato diversi momenti di tensione, soprattutto con Giovanni Grazioso del Trono classico, oltre a nuove dinamiche tra i protagonisti del Trono Over.

Trono Over, Antonio Marino sempre più indeciso

La registrazione è partita da Antonio Marino, alle prese con una situazione sentimentale tutt'altro che semplice. Il cavaliere sta infatti conoscendo contemporaneamente Paola Fatuzzo e Rosanna Siino, ma proprio il confronto tra le due frequentazioni sembra averlo mandato in confusione.

Rosanna non era presente in studio e Antonio ha raccontato di aver vissuto una serata particolarmente combattuta. A un certo punto avrebbe persino pensato di raggiungere Paola in albergo per dichiararle i propri sentimenti, salvo poi cambiare idea dopo aver parlato con Rosanna. Il cavaliere ha quindi ammesso di non avere ancora le idee chiare e di non sapere quale direzione prendere.

Marina Brochetta

Marina Brochetta accoglie una nuova conoscenza

Spazio poi a Marina Brochetta, arrivata in studio con due tutori al braccio dopo una caduta. Per lei è sceso un nuovo cavaliere, Antonino, già visto in precedenza tra gli uomini che avevano partecipato al trono di Tina Cipollari ai tempi della presenza di Cosimo. Marina ha deciso di tenere Antonino e di concedersi quindi la possibilità di conoscerlo meglio.

Donato e Margherita chiudono la loro frequentazione

Non è andata invece avanti la conoscenza tra Donato e Margherita, due protagonisti più avanti con l'età che avevano iniziato a frequentarsi da qualche tempo. Tra i due sono emerse però incompatibilità piuttosto evidenti: Margherita ha accusato Donato di essere particolarmente tirchio, mentre lui ha spiegato di vivere la frequentazione con una certa ansia, arrivando a sostenere di sentirsi quasi nella posizione di dover essere accudito da lei. La loro storia si è quindi conclusa.

Gemma Galgani e Fabio, qualcosa sembra essere cambiato

Nuovo capitolo anche per Gemma Galgani, che ha trascorso una serata insieme a Fabio. A raccontare l'uscita è stato soprattutto il cavaliere, rimasto colpito dall'atteggiamento della dama. Secondo il suo racconto, Gemma sarebbe stata particolarmente affettuosa nei suoi confronti, cercando anche una maggiore vicinanza fisica e un bacio.

Gemma e Fabio sul parterre di Uomini e donne

Fabio, tuttavia, avrebbe mantenuto un comportamento piuttosto distaccato. A sorprenderlo sarebbe stato soprattutto il cambio di atteggiamento di Gemma. La nuova uscita, però, non è stata immediatamente seguita da un altro appuntamento: Fabio aveva infatti alcuni impegni familiari.

Lara, Walter e Davide: nasce un nuovo intreccio

Al centro dello studio sono arrivati anche Lara e Walter, mentre Davide è rimasto nel parterre. Proprio Davide ha raccontato di essere rimasto spiazzato dal comportamento di Lara. La dama, infatti, gli avrebbe inviato un messaggio accompagnato da una canzone dal contenuto molto romantico, salvo poi mostrarsi completamente diversa il giorno successivo.

A complicare la situazione sarebbe stata una dichiarazione di Davide sui sentimenti provati nei confronti di Lara. Le sue parole, infatti, avrebbero ridimensionato il rapporto rispetto a quanto la dama sembrava pensare e da qui è nata la freddezza mostrata dalla donna nei confronti del cavaliere. Lara, nel frattempo, ha iniziato a conoscere Walter.

Trono classico, Giovanni Grazioso si concentra su Martina

Passando al Trono classico, protagonista è stato Giovanni Grazioso. Il tronista ha deciso di approfondire il rapporto con Martina Donati, ragazza arrivata inizialmente in studio per conoscere Giacomo Vacalebre. Giovanni ha raggiunto Martina in camerino e le ha manifestato apertamente il proprio interesse, spiegandole di aver pensato proprio a lei quando gli è stato chiesto con quale ragazza avrebbe voluto uscire.

Martina, però, non ha ricambiato la scelta: ha ringraziato Giovanni per le sue attenzioni, ribadendo di essere arrivata in trasmissione per Giacomo. Una volta tornati in studio, la situazione si è fatta decisamente più movimentata. Giovanni ha spiegato di non aver voluto organizzare altre esterne perché completamente concentrato su Martina.

Maria contro Giovanni: "Hai perso la brocca?"

Una scelta che ha suscitato la reazione delle altre corteggiatrici e anche quella di Maria De Filippi, che ha sottolineato come fosse difficile aspettarsi particolari reazioni da ragazze che il tronista aveva frequentato appena due volte.

A sorprendere è stata la reazione della conduttrice che rivolgendosi all'ex di Temptation Island ha detto "Giovanni? Io non ti riconosco più, ma che c'hai troppe ragazze lì al carrettino?". Lui è stato un po' zitto, poi, come riporta il portale, ha ribadito "io non me la sentivo di uscirci". Maria gli ha detto "scusa Giovanni, ma tu ti comporti in questa maniera e ti lamenti anche che loro non hanno una reazione, ma che cosa ti dovrebbero dire? Te lo dico io che ti dovrebbero dire, che sei uno str.nzo!" Le parole di Maria De Filippi sono state accolte dall'applauso del pubblico.

Lorenzo 'Lory' Ferrari

Giorgia Angeloni perde Lorenzo Lory Ferrari

Un altro colpo di scena riguarda il trono di Giorgia Angeloni. La tronista e Lorenzo Lory Ferrari sono arrivati a un nuovo punto di rottura. Giorgia avrebbe percepito un progressivo allontanamento da parte del corteggiatore, che dal canto suo ha spiegato di non sentirsi a proprio agio all'interno del contesto televisivo.

Lorenzo ha parlato della sensazione di essere costantemente osservato e giudicato, precisando comunque di essere interessato a Giorgia. Le sue motivazioni, però, non hanno convinto la tronista, che ha evidenziato il cambiamento mostrato dal ragazzo rispetto alle prime puntate. Il confronto è arrivato a un punto decisivo quando Giorgia ha scelto di eliminarlo.

A quel punto Lorenzo ha deciso di lasciare lo studio. Maria De Filippi ha provato a intervenire, così come gli opinionisti, nel tentativo di convincerlo a restare. Per un momento sembrava che anche Giorgia potesse ripensarci, ma alla fine è stato lo stesso Lorenzo a confermare la propria decisione. Lory Ferrari ha quindi lasciato definitivamente il percorso di Giorgia, chiudendo la registrazione con un vero e proprio colpo di scena.