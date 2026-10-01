Noemi Bocchi, Totti era “scioccato” per Ballando con le Stelle: cosa è successo

Noemi Bocchi si prepara al debutto a Ballando con le stelle e, alla vigilia della nuova avventura televisiva, racconta a Gente la reazione di Francesco Totti quando gli ha annunciato di voler partecipare al programma. L'ex calciatore, racconta Bocchi, inizialmente è rimasto scioccato e in silenzio, prima di spiegarle le sue preoccupazioni per l'impatto mediatico.

Per Noemi Bocchi, scendere sulla pista di Ballando con le stelle significa anche uscire dalla propria comfort zone e, soprattutto, mostrarsi al pubblico per quella che è. A raccontarlo è lei stessa nell'intervista rilasciata al settimanale.

"In questi anni hanno parlato tanto e tutti, tranne me", ha spiegato Noemi, sottolineando quanto la partecipazione al programma rappresenti per lei l'occasione di far conoscere la propria identità e la propria personalità, al di là dei pregiudizi e delle attenzioni mediatiche legate alla sua relazione con Francesco Totti.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

La compagna dell'ex capitano della Roma ha raccontato anche di aver attraversato anni complicati, dalla separazione dal suo ex marito a quella di Totti, fino a un problema di salute affrontato nel 2023. In questo percorso, ha spiegato, sono stati fondamentali l'amore della famiglia e la fede.

La reazione di Francesco Totti alla scelta di Noemi Bocchi

Quando Noemi ha parlato a Francesco della sua decisione di partecipare al programma condotto da Milly Carlucci, la sua reazione, almeno inizialmente, sarebbe stata di sorpresa. "All'inizio era scioccato, non parlava", ha rivelato. Poi Totti le avrebbe spiegato il motivo della sua preoccupazione: non tanto il ballo in sé, quanto il possibile impatto mediatico che l'esperienza avrebbe avuto su di lei.

"Era preoccupato, non sapeva come avrei potuto reagire al forte impatto mediatico", ha spiegato Noemi, ricordando che la vita sotto i riflettori non è sempre stata semplice da quando è legata all'ex calciatore. Quanto alla partecipazione al programma, Totti avrebbe poi sdrammatizzato con una battuta: "Amo', non so che cosa ne potrà uscire...".

Noemi, inizialmente titubante, alla fine avrebbe scelto di lasciarsi andare. A convincerla definitivamente, secondo il suo racconto, sarebbe stata proprio una frase di Francesco: "È come la stai a fa' lunga". E così è arrivata la firma, presa quasi d'impulso: "Ho firmato di getto coprendomi gli occhi con la mano", ha raccontato Bocchi, paragonando la decisione a un salto nel vuoto, come il bungee jumping.

La sfida, per Noemi, sembra essere soprattutto personale. La paura più grande non sarebbe infatti rappresentata dai giudizi della giuria, ma dalle proprie aspettative. "Ho più paura di me stessa", ha ammesso. Bocchi ha spiegato di essere molto autocritica e di temere soprattutto di deludere se stessa, oltre che di fare una brutta figura davanti ai figli e a Francesco.

Le eventuali valutazioni negative dei giudici, invece, non verrebbero vissute come un attacco: "Non le vedrò come un colpo basso ma come uno spunto per migliorare e applicarmi di più".

Al suo fianco ci sarà Giovanni Pernice, il maestro di ballo scelto per accompagnarla in questa nuova esperienza. Noemi lo ha definito bravissimo e perfezionista, aggiungendo di sperare che abbia anche "tanta pazienza". E proprio quando ha mostrato a Francesco i balli che dovrà affrontare, secondo il suo racconto, Totti sarebbe rimasto nuovamente in silenzio.