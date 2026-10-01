Alex Belli attacca Marina La Rosa al Grande Fratello Vip

Dopo la nomination, il rapporto tra i due concorrenti è diventato sempre più teso e Alex Belli ha raccontato ai compagni la sua versione delle dinamiche che coinvolgono Marina La Rosa nella Casa.

Marina La Rosa e Alex Belli sono tra i protagonisti più discussi di questa prima parte del Grande Fratello Vip. Due personalità forti che, fin dai primi giorni nella Casa, hanno mostrato di avere idee molto diverse e che continuano a confrontarsi a distanza di pochi giorni dalla prima accesa discussione.

Alex Belli e Marina La Rosa, la rivalità continua al GF Vip

Il rapporto tra i due è diventato particolarmente teso dopo la nomination di Marina nei confronti di Alex. Nella quarta puntata, infatti, l'ex protagonista di CentoVetrine era stato nominato proprio da Marina, che aveva spiegato di voler vedere l'uomo oltre il personaggio. Una motivazione che Belli non aveva preso bene.

Le tensioni tra i due sono proseguite anche nelle ore successive alla puntata. Alex Belli ha continuato a parlare di Marina con altri concorrenti, sostenendo che la sua presenza nella Casa sia legata anche a una precisa strategia di gioco. Secondo Alex, Marina avrebbe la capacità di avvicinarsi agli altri concorrenti e influenzarne i rapporti. Una teoria condivisa anche da Federica Morello, con la quale Belli ha parlato degli ultimi avvenimenti nella Casa.

Marina La Rosa al Grande Fratello Vip

Il riferimento è anche alla discussione scoppiata tra Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian. Per Alex, dietro quelle tensioni ci sarebbe una strategia finalizzata a mettere lui e Jonathan in difficoltà in vista delle nomination. Belli ha quindi puntato nuovamente il dito contro Marina, definendola una giocatrice molto esperta e sostenendo che avrebbe bisogno di individuare un "nemico" all'interno della Casa.

Il confronto più acceso è arrivato proprio tra Alex e Marina a tavola, quando Alex ha di nuovo accusato la sua coinquilina di essere una radical chic che si lega alle persone per influenzarle o per seminare zizzania: "Ti sei inserita in un discorso nel quale non c'entravi nulla. Puoi prendere in giro quelli giovani, non me" e ancora "Tu ascolti i giovani non perché sei una psicologa, ma per portarli dove vuoi".

Dal canto suo, Marina non ha nascosto la sua insofferenza nei confronti di Alex. Secondo la concorrente, Belli sarebbe infastidito dal fatto che lei riesca a metterlo in difficoltà con le sue osservazioni. Lo scontro, dunque, sembra tutt'altro che concluso. E il gioco delle nomination ha ulteriormente alimentato la rivalità tra i due.

La tensione arriva in un momento particolarmente delicato per entrambi. Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip, infatti, Alex Belli e Marina La Rosa sono stati nuovamente nominati e sono finiti al televoto insieme a Giancarlo Danto e Alessandro Varsi. Il loro rapporto è quindi destinato a rimanere una delle dinamiche più osservate delle prossime puntate. Da una parte Alex continua a vedere in Marina una concorrente molto strategica; dall'altra Marina non sembra intenzionata a fare passi indietro nei confronti dell'attore. La rivalità tra i due, iniziata con una nomination e proseguita con accuse e frecciate, potrebbe dunque continuare a tenere banco nella Casa.