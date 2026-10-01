Ballando con le stelle 2026, Milly Carlucci ringrazia Selvaggia Lucarelli: "Nessuno sostituisce nessuno"

Forse da anni non c'era, intorno a Ballando con le stelle, l'attesa che circonda questa edizione 2026. Le ragioni sono diverse e numerose ma è fuori da ogni dubbio che, per una volta, tutti gli occhi non saranno puntati sulla pista da ballo ma in giuria.

E non solo per la presenza di Barbara D'Urso: anche, e forse soprattutto, per l'assenza di Selvaggia Lucarelli.

I soliti pettegoli da corridoio riferiscono da giorni che l'opinionista del Grande Fratello Vip (ormai entrata nella grande famiglia Mediaset a tutti gli effetti, considerato anche l'esperimento Isola dei Famosi) sarebbe adirata con Milly Carlucci. Non per averla sostituita, e ci mancherebbe, ma per aver messo su quello scranno che è stato suo per 10 anni proprio una delle acerrime nemiche televisive.

Che certo gossip sia vero o no (tenderemmo a credere nella sua totale infondatezza), certamente a una delle parti in causa non interessa gettare benzina sul fuoco.

Nella conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta oggi nel nuovissimo studio "Pippo Baudo" di Saxa Rubra (nuova "casa" di Ballando con le stelle, pur se identico nell'aspetto a quello di via Teulada), Milly Carlucci, con la consueta eleganza, ha dribblato ogni controversia ringraziando sia Selvaggia Lucarelli sia Fabio Canino, altro giudice uscente.

"Nessuno sostituisce nessuno. Ringrazio tutti coloro che non sono qui, cominciando da Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Ognuno ha scelto strade diverse e noi abbiamo rimescolato le carte. Si è creata una nuova entità che ragiona in modo diverso. Ed è anche per questo che abbiamo deciso di mettere due donne anche a bordo campo", ovvero Simona Ventura e Francesca Fialdini, commentatrici al posto di Alberto Matano, ora in giuria.

Tra mezze bugie - perchè quello di Fabio Canino non pare essere stato proprio un liberissimo cambio di rotta, da come lui ha spiegato la questione - e mezze verità, quel che è certo è che, tutti i cambiamenti che hanno interessato Ballando con le Stelle, non sembrano avere intaccato la stima reciproca tra Milly Carlucci e la sua ex giurata.

Selvaggia Lucarelli

La stessa Selvaggia Lucarelli infatti, in un'intervista rilasciata sull'ultimo numero di CHI, ha usato parole di grande rispetto verso la storica signora del sabato sera: "Milly Carlucci mi ha difesa più volte quando la Rai ha provato a incoraggiarla a sostituirmi, a inserire persone un po' più allineate, persone che avevano più amicizie nel mondo della politica".

La Lucarelli ha poi proseguito: "Ho avuto sempre questa grande capacità di inimicarmi tutti, sia a destra che a sinistra. In questi dieci anni sono cambiati i governi, eppure Milly e Giancarlo De Andreis hanno talvolta dovuto lottare per tenermi anche quando non c'era un governo di destra".

E ora la sfida può spostarsi ai numeri: sabato 3 ottobre infatti, quando su Rai 1 prenderà il via la nuova edizione di Ballando con le stelle, su Canale 5 ricomincerà Tú sí que vales.

Riusciranno tutte le novità dello show danzereccio di Rai 1 a tener testa al poco talento ma ai grandi ascolti del programma condotto da Maria De Filippi?