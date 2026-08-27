Fabio Canino lascia Ballando con le stelle dopo 17 anni e lancia un appello a Mediaset

Fabio Canino dice addio alla giuria di Ballando con le stelle dopo 17 anni. L'annuncio è arrivato sui social, dove il conduttore ha spiegato di sentire il bisogno di cambiare e di dedicarsi a nuove esperienze. Nel suo messaggio ha ringraziato il pubblico e ripercorso con ironia il lungo percorso nel programma di Milly Carlucci. Poi, in un video, ha rivolto un curioso e ironico appello a Pier Silvio Berlusconi, lasciando aperta la porta a possibili nuove avventure televisive.

La notizia era stata anticipata da tempo, ma adesso è ufficiale: Fabio Canino lascia Ballando con le Stelle, il conduttore e personaggio televisivo nelle storie di Instagram ha spiegato di aver iniziato a maturare l'idea già da circa un anno.

L'addio di Fabio Canino e l'appello a Pier Silvio Berlusconi

"Era nell'aria. Per la verità è un anno che ci penso: lascio la giuria del mio amato Ballando con le Stelle. Beh, dopo 17 anni di onorato servizio ci sta", ha scritto Canino, affidando a un lungo messaggio il suo saluto a uno degli appuntamenti televisivi che lo ha accompagnato più a lungo nella sua carriera.

Una scelta non semplice, perché, come ha ammesso lo stesso Canino, Ballando "è sempre una parte di me". Ma proprio la consapevolezza che anche le esperienze più belle possano arrivare a una conclusione lo ha spinto a voltare pagina.

Fabio Canino a Ballando con le Stelle

Nel suo messaggio Canino ha ricordato anche il modo in cui ha vissuto il ruolo di giurato. In questi 17 anni ha cercato, a suo dire, di "stare un passo indietro", evitando di trasformare la giuria in un palcoscenico personale. Un atteggiamento riassunto in una frase particolarmente significativa: divertirsi "con i concorrenti e non dei concorrenti".

Il rapporto con il pubblico è stato inevitabilmente fatto anche di critiche, discussioni e contrasti. Canino ha voluto ringraziare tutti, compresi coloro che nel corso degli anni non hanno condiviso le sue opinioni: spettatori che lo hanno seguito, criticato, commentato, sostenuto, amato e anche contestato. "Ci siamo comunque divertiti, no?", ha scritto con il suo consueto tono ironico.

La decisione, dunque, non viene raccontata come una rottura traumatica, ma come la necessità di provare nuove strade. "Dovevo cambiare, fare altre scelte, o perlomeno provarci", ha spiegato.

Pier Silvio Berlusconi

Canino ha poi approfondito la sua scelta in un video pubblicato sui social, trasformando l'annuncio in un momento di ironia e lanciando anche un curioso messaggio a Pier Silvio Berlusconi.

Dopo aver ribadito di voler lasciare Ballando per dedicarsi ad altre esperienze, Canino ha scherzato sul suo futuro televisivo, ricordando anche la recente nomina a cavaliere. Da qui l'idea, volutamente provocatoria, che forse il "bancone" di Ballando non gli basti più e che possa essere arrivato il momento di puntare a una "tavola rotonda", proprio come i cavalieri.

E rivolgendosi direttamente a Pier Silvio Berlusconi, Canino ha lasciato intendere, con il suo consueto tono scanzonato, di essere pronto a nuove sfide televisive. Una battuta? Probabilmente sì. Ma nel mondo della televisione, dove spesso le provocazioni possono trasformarsi in possibilità concrete, il riferimento non è passato inosservato.

Una giuria destinata a cambiare volto

L'addio di Fabio Canino arriva in un momento particolarmente delicato per Ballando con le Stelle. La sua uscita infatti si inserisce in un più ampio rinnovamento del programma. Tra le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane c'è anche quella relativa alla sostituzione di Selvaggia Lucarelli: secondo Ivan Zazzaroni Barbara D'Urso subentrerà all'opinionista del Grande Fratello. Per un nuovo ruolo nel programma, mentre per il posto lasciato libero da Canino si è fatto il nome di Alberto Matano.