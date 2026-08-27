Monica Guerritore concorrente a Ballando con le stelle, ma noi lo sapevamo già

Monica Guerritore è ufficialmente una concorrente di Ballando con le Stelle. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social del programma di Milly Carlucci e conferma una notizia che, per chi ha seguito le anticipazioni delle ultime settimane, era tutt'altro che inaspettata. Il nome dell'attrice circolava infatti già da tempo tra quelli indicati per la nuova edizione del dancing show. Ora arriva la conferma ufficiale, mentre restano ancora diversi punti interrogativi sul cast e soprattutto sulla composizione della giuria.

Monica Guerritore è la nona concorrente ufficiale

Con l'ingresso di Monica Guerritore, il cast di Ballando con le Stelle continua a prendere forma. L'attrice è la nona concorrente ufficiale della nuova edizione e si prepara a mettersi alla prova sulla pista da ballo, dopo essere già stata ospite del programma in passato.

Oltre a Monica Guerritore, sono già stati ufficializzati diversi protagonisti della nuova edizione. Nel cast figurano l'ex calciatore Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, il cantautore Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, l'attore Riccardo Rossi, l'attrice Anna Safroncik e la giornalista Manuela Moreno.

A questi nomi potrebbero aggiungersi, secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, anche Mario Ermito, già concorrente del Grande Fratello Vip 5, e Alberto Ravagnani, ex prete e volto molto seguito sui social.

Il nodo resta la giuria

Se il cast dei concorrenti è sempre più definito, rimane invece ancora aperto il capitolo della giuria. Al momento l'unica presenza confermata ufficialmente è quella di Carolyn Smith. Intorno agli altri componenti continuano a circolare numerose indiscrezioni, ma sono stati proprio gli spoiler a suscitare il malumore di Milly Carlucci. Tra coloro che hanno anticipato diversi dettagli sulla nuova edizione c'è anche Ivan Zazzaroni, che ha contribuito ad alimentare le voci sulla possibile presenza di Barbara D'Urso e Alberto Matano in giuria.

Ma non è tutto. Zazzaroni aveva parlato anche della possibile partecipazione di Monica Guerritore, anticipazione che oggi trova finalmente la sua conferma ufficiale. E nelle indiscrezioni è comparso persino il nome di Francesco Totti, che potrebbe arrivare in studio per sostenere la compagna Noemi Bocchi.