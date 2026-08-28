Alberto Ravagnani, ex prete a Ballando con le stelle: “Ho sempre voluto combattere e ballare”

L'ex sacerdote è il decimo concorrente ufficiale del programma di Milly Carlucci. Prima della pista da ballo si sta allenando in Thailandia per coltivare un'altra sua grande passione.

Alberto Ravagnani è ufficialmente il decimo concorrente di Ballando con le stelle. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social del programma, dove è stata condivisa la clip di presentazione dell'ex prete, pronto a mettersi alla prova nella nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci.

Nel video Ravagnani racconta due passioni che ha sempre desiderato coltivare: combattere e ballare, che considera due facce della stessa medaglia. Non a caso, in questo periodo si trova in Thailandia per imparare a combattere. Da settembre, invece, inizierà ad allenarsi sulla pista da ballo per affrontare la competizione televisiva.

Il cast di Ballando con le stelle prende forma

Con Alberto Ravagnani, il cast di Ballando con le stelle arriva a dieci concorrenti ufficiali. Nei giorni scorsi erano stati annunciati Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik e Manuela Moreno. Secondo le anticipazioni, l'ultimo nome potrebbe essere quello dell'attore Mario Ermito.

Carolyn Smith

Nel frattempo resta alta l'attenzione anche sulla giuria di Ballando con le stelle. L'unica confermata ufficialmente da Milly Carlucci è Carolyn Smith. Dopo gli addii di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, il futuro degli altri giurati resta invece da definire.

A complicare il quadro ci sono anche alcune anticipazioni circolate nelle ultime settimane. Milly Carlucci sarebbe molto arrabbiata per gli spoiler da parte di alcuni personaggi storici del talent show, Ivan Zazzaroni, per esempio, aveva parlato del possibile arrivo di Monica Guerritore nel cast e di Barbara D'Urso e Alberto Matano come nuovi componenti della giuria.

Chi è Alberto Ravagnani

Alberto Ravagnani è diventato noto soprattutto sui social, dove per anni ha raccontato la fede, la Chiesa e la spiritualità con un linguaggio diretto e rivolto in particolare alle nuove generazioni. La sua attività online gli ha permesso di raggiungere un pubblico molto ampio, anche al di fuori degli ambienti ecclesiastici.

All'inizio del 2026, Ravagnani ha comunicato la decisione di abbandonare il sacerdozio, aprendo una nuova fase della sua vita personale e professionale. Ora arriva l'esperienza a Ballando con le stelle, dove dovrà confrontarsi con una disciplina molto diversa da quelle a cui il pubblico era abituato ad associarlo.

La partecipazione al programma si lega anche alla sua passione per il combattimento: prima di scendere in pista, infatti, Ravagnani ha scelto di allenarsi in Thailandia, preparando così una delle due sfide che ha sempre desiderato affrontare.