Ballando con le Stelle stasera su Rai 1: chi vincerà secondo i bookmaker

Stasera su Rai 1 prende il via la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci. Tredici coppie sono pronte a scendere in pista per contendersi la vittoria, in un'edizione che presenta diverse novità anche nella giuria e nella squadra a bordo pista.

Nella scorsa edizione a conquistare la vittoria sono stati Andrea Delogu e Nikita Perotti, mentre nell'edizione precedente il trionfo era andato a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Chi riuscirà a raccogliere la loro eredità?: le quote dei bookmaker indicano i favoriti per la vittoria finale.

Ballando con le Stelle, le 13 coppie in gara

Sono tredici le coppie protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ecco il cast completo:

Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina

Anna Safroncik e Leonardo Lini

Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli

Monica Guerritore e Luca Urso

Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi

Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti

Manuela Moreno e Carlo Aloia

Alessandro Matri e Giada Lini

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice

Massimo Ghini e Valentina Fiorini

Andy Diaz e Gioia Giovanatti

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le Stelle

Le quote dei bookmakers: Anna Safroncik davanti a tutti

A fornire un primo termometro sulle possibili ambizioni dei concorrenti sono le quote dei bookmaker. Al momento, la quota più bassa è quella di Anna Safroncik, indicata a 2,75. Segue Aurora Ramazzotti, con una quota di 4,00, mentre Noemi Bocchi è a 4,50.

Più distanti troviamo Manuela Moreno, Andy Diaz e Ornella Muti, tutti quotati a 10,00. La quota sale a 12,00 per Monica Guerritore, Alberto Ravagnani e Alessandro Matri. A 20,00 troviamo invece Massimo Ghini e Jimmy Ghione. Chiudono questa graduatoria Riccardo Rossi, quotato a 25,00, ed Eugenio Finardi, a 33,00.

Le quote possono naturalmente cambiare nel corso della competizione e rappresentano le valutazioni del mercato, non una certezza sul risultato finale.

La nuova giuria di Ballando con le Stelle

Tra le principali novità della nuova edizione c'è anche la composizione della giuria. A guidarla resta Carolyn Smith, presidente di giuria, affiancata da Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Tra le novità c'è l'ingresso di Barbara D'Urso, mentre Alberto Matano viene promosso a giurato fisso dopo il precedente ruolo di commentatore a bordo pista. La nuova composizione della giuria è quindi formata da:

Carolyn Smith, presidente di giuria

Guillermo Mariotto

Ivan Zazzaroni

Barbara D'Urso

Alberto Matano

Le novità a bordo pista e nella Sala delle Stelle

Con il passaggio di Alberto Matano tra i giurati cambia anche la gestione del tesoretto. A occuparsi dei commenti e dell'assegnazione dei punti extra saranno Francesca Fialdini, Simona Ventura e Rossella Erra, quest'ultima confermata nel programma. Nella Sala delle Stelle, invece, arriva Simone Di Pasquale, che prende il posto di Paolo Belli.

La nuova edizione parte quindi con un cast rinnovato e diverse novità dentro e fuori dalla pista. Ora toccherà alle tredici coppie conquistare puntata dopo puntata la giuria e il pubblico, con l'obiettivo di arrivare fino alla finale e succedere ad Andrea Delogu e Nikita Perotti.