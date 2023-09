Ballando con le stelle: Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, nel cast del talent show (VIDEO)

Il cast di Ballando con le Stelle si rafforza con l'annuncio di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, come decimo concorrente. Questa notizia, come di consueto, è stata diffusa con un video condiviso attraverso i canali social del programma condotto da Milly Carlucci, che inizierà sabato 21 ottobre.

Lorenzo Tano a Ballando con le stelle

Dopo Teo Mammuccari, oggi il video di presentazione riguarda Lorenzo Tano. Il nuovo concorrente di Ballando con le stelle danza con un manichino gonfiabile: "Ciao ragazzi, mi sto allenando per Ballando con le stelle. Ci sarò anch'io, ci vedremo dal 21 ottobre. A presto", sono le sue prime parole da concorrente del talent show di Rai 1. Nella caption si legge: "Lorenzo ancora non sa chi sarà la sua maestra di ballo ma nell'attesa si esercita come può, insomma di necessità virtù!".

Chi è Lorenzo Tano

Lorenzo Tano ha 27 anni, è nato il 16 aprile 1996, figlio di Rocco Siffredi è Rozsa Tassi, nel suo curriculum ha esperienze come modello, pilota, direct project manager e regista. Si è laureato in Economia e Commercio. Anni fa Lorenzo Tano ha debuttato nel mondo del porno come sceneggiatore del film Pure Neo. Il giovane ha firmato il soggetto e la sceneggiatura della pellicola divisa in quattro episodi 'The Artist', 'Sexy Fighters', 'Colorful Dream' e 'House Party!'. Il film aveva come protagoniste solo porno attrici.

Rocco Siffredi qualche anno fa, parlando con i giornalisti, riferendosi a Lorenzo Tano, aveva detto: "Ha già fatto il regista, ma non di miei film perché lui ama seguire solo le scene dove ci sono esclusivamente donne. Mi diceva sempre che i miei film erano girati male".

Il cast di Ballando con le stelle

Ricky Tognazzi

Rosanna Lambertucci

Simona Ventura

Giovanni Terzi

Carlotta Mantovan

Paola Perego,

Antonio Caprarica

Sara Croci

Teo Mammuccari

Lorenzo Tano

Il cast del programma dovrebbe essere composto da 14 concorrenti, anche se il numero non è ufficiale, in questo caso mancherebbero all'appello ancora quattro nomi.

Resta da sciogliere il nodo giuria, è molto probabile che vengano confermati Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, nonostante i problemi tra la giornalista ed alcuni colleghi di paletta.