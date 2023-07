Ballando con le stelle 2023: in giuria Sonia Bruganelli al posto di Selvaggia Lucarelli?

Impazza il totonomi per la giuria di Ballando con le stelle 2023: gli ultimi pettegolezzi parlano di Sonia Bruganelli come sostituta di Selvaggia Lucarelli, ma Milly Carlucci si sarebbe opposta.

Quello che si starebbe consumando intorno alla giuria di Ballando con le stelle 2023 sarebbe un vero e proprio scontro tra Sonia Bruganelli e chi vuole il ritorno di Selvaggia Lucarelli. A dirlo è il sempre informatissimo Dagospia: l'ex moglie di Paolo Bonolis avrebbe fatto pressioni per debuttare dietro al tavolo di uno degli show più amati del sabato sera.

"Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d'ombra della visibilità, dopo essere stata silurata da Piersilvio per trashismo al GFVip. Ed ora le ambizioni sbagliate dell'ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice "selvaggia" basta e avanza la Lucarelli" si legge sul portale diretto da Roberto D'Agostino.

La Bruganelli, però, non ci sta a passare per iena ridens, così ha rispoto al gossip con un post su Instagram in cui attacca Dagospia e promette verità: "Leggo molto astio da parte del buon Dagospia... sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua "socia" (lei sì, molto trash) un po' di tempo fa?! Chissà. Presto racconterò com'è andata davvero".

A corroborare i rumors di Dagospia, però, arriva anche TvBlog che aggiunge maggiori dettagli alla vicenda. La giuria storica di Ballando con le stelle, infatti, sarebbe stata tutta riconfermata. Nella prossima edizione dovremmo rivedere Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni ma manca ancora il nome di Selvaggia Lucarelli. Come mai? A quanto pare i vertici RAI non avrebbero dato parere unanime sulla giornalista e avrebbero proposto a Milly Carlucci, che di Ballando è conduttrice, direttrice artistica e anima, dei sostituti (si è parlato anche di Teo Mammucari). L'opposizione però sarebbe arrivata proprio da lei, che non ci sta a perdere quella che, nel bene e nel male, è ormai l'elemento di punta della giuria. Pare dunque che, almeno per quest'anno, se Sonia Bruganelli vorrà essere parte dello show, potrebbe doversi accontentare di un posto da concorrente.