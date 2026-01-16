Selvaggia Lucarelli al GF Vip? Cifre record e promesse Mediaset ma c'è un problema: Milly Carlucci

Dopo le polemiche e l'autosospensione di Alfonso Signorini, Mediaset starebbe puntando su Selvaggia Lucarelli come nuova opinionista del Grande Fratello Vip con un contratto senza precedenti.

Il Grande Fratello Vip continua a essere al centro dell'attenzione mediatica, nonostante le recenti accuse di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini e la conseguente autosospensione del conduttore da Mediaset. Nel frattempo, l'azienda di Cologno Monzese sarebbe al lavoro sul recasting del reality, con l'obiettivo di riempire le caselle ancora vuote, tra cui quella cruciale dell'opinionista. Un ruolo che, secondo le ultime voci, sarebbe stato offerto a Selvaggia Lucarelli.

Il pressing di Mediaset su Selvaggia Lucarelli

Le indiscrezioni, riportate da Fanpage, parlano di una forte volontà da parte di Mediaset - e in particolare dell'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi - di assicurarsi la presenza della blogger e opinionista nella prossima edizione del programma. Al punto da essere disposta a fare carte false, mettendo sul piatto non solo un ingaggio molto elevato, ma anche un progetto televisivo personale.

Le cifre che Mediaset avrebbe offerto

Secondo quanto si legge, a Selvaggia Lucarelli sarebbe stato proposto un compenso di circa 35 mila euro a puntata per il Grande Fratello Vip, che dovrebbe partire a marzo e articolarsi tra le 16 e le 20 puntate. A conti fatti, l'opinionista potrebbe quindi incassare una cifra compresa tra i 560 mila e i 700 mila euro, semplicemente per sedere in studio accanto alla conduttrice, ruolo che - sempre secondo i rumor - dovrebbe tornare a Ilary Blasi, già al timone delle prime tre edizioni del programma prima dell'arrivo di Signorini.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

Ma non sarebbe tutto. Nel pacchetto proposto da Mediaset rientrerebbe anche la conduzione di un talk show in prima serata su Rete 4, in onda tra giugno e settembre 2026. Il programma, che rappresenterebbe un'estensione del podcast e della newsletter della Lucarelli, le permetterebbe di portare avanti le sue inchieste e di intervistare personaggi della politica e dell'attualità.

Il futuro a Ballando con le Stelle a rischio?

Tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe anche il coinvolgimento di Lorenzo Biagiarelli, compagno della giornalista, con cui dovrebbe sposarsi a settembre. Lo chef, allontanato dalla Rai, collaborava con il cast di È sempre mezzogiorno. La finestra temporale che va da marzo a inizio settembre consentirebbe inoltre - qualora le aziende trovassero un accordo - a Selvaggia Lucarelli di mantenere il suo ruolo di giurata a Ballando con le Stelle.

Il dancing show di Milly Carlucci, in onda come di consueto da settembre a dicembre su Rai 1. Una decisione definitiva potrebbe arrivare a breve: Mediaset avrebbe infatti fretta di completare la squadra del Grande Fratello Vip e di lasciarsi alle spalle le polemiche e le accuse mosse da Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini.