Ballando con le stelle 2023, Teo Mammuccari e Sara Croce si aggiungono al cast del programma

Altri due concorrenti si sono aggiunti al cast di Ballando con le Stelle 2023. Nelle ultime ore sono stati ufficializzati i nomi di Teo Mammuccari e Sara Croce. Il primo, dopo aver abbandonato Tu si que vales, era uno dei nomi più accreditati per esibirsi sulla pista da ballo più famosa d'Italia a partire dal prossimo ottobre.

Teo Teo Mammucari è un nuovo concorrente di Ballando con le stelle

L'addio di Teo Mammucari al pubblico del sabato sera è durato solo poche settimane. Il conduttore, infatti, passa dalla corte di Maria De Filippi ai servizi di Milly Carlucci, le due signore del sabato sera: la prima su Canale 5 e la seconda su Rai 1.

Nel video di presentazione Teo Mammuccari è alla guida di un monoruote, senza casco (non obbligatorio) e con il cellulare nelle mani, cosa che ha provocato la solita stucchevole polemica sui social. Tralasciando le presunte infrazioni al codice della strada, Mammucari ha spiegato che per il programma gli è stato richiesto equilibrio e postura, da qui il giro sul monoruote. "Sono Teo, ciao a tutti. Mi hanno chiesto sei pronto per Ballando con le stelle? Ho detto assolutamente sì. Mi hanno detto mi raccomando che ci vuole postura, equilibrio, guardate che equilibro che c'ho io. Sto camminando su una ruota. Equilibrio, postura, testa alta. Sono stato dodici anni campione di tango, di valzer, ho vinto il campionato del mondo di valzer viennese in Austria.Insomma, sono un mito. Ci vediamo a Ballando"

Sara Croce è una nuova concorrente di Ballando con le stelle

Anche Sara Croce, ex Madre Natura di Ciao Darwin 8 e Bonas di Avanti un altro, mostrerà le sue abilità da ballerina nel talent show Ballando con le stelle a partire dal prossimo 21 ottobre. Nel video di presentazione, Sara sfila lungo il bordo di una piscina al ritmo della canzone Jacuzzi di Dyna Edyne. Ad un certo punto, una voce fuori campo le chiede: "Sara, cosa stai facendo?" La Croce risponde: "Mi sto preparando per Ballando", mentre si distende su un lettino da spiaggia.

Nella caption si legge "Niente ginnastica, niente preparazione atletica ma scorte di energia solare!"

Ballando con le stelle: i concorrenti già annunciati: