Rocco Siffredi, Il figlio Lorenzo Tano debutta nel mondo del porno

Rocco Siffredi ha un nuovo concorrente nel mondo del porno, il figlio Lorenzo Tano ha debuttato come sceneggiatore di Pure Neon affiancando il padre alla regia. Per il momento Lorenzo non ha intenzione di seguire le orme del padre davanti alla macchina da presa. Il film ha stupito i numerosi fan di Rocco per la presenza di sole donne.

La maledizione dei figli d'arte è quella del continuo confronto con il talento dei genitori, sarà per questo che Lorenzo Tano, nato il 16 aprile 1996, figlio del pornodivo Rocco Siffredi, per il momento resta dietro la telecamera ed entra nel mondo del porno come sceneggiatore. Poco tempo fa è uscito 'Pure Neon' il suo primo film, Lorenzo firma il soggetto e la sceneggiatura di una pellicola divisa in quattro episodi 'The Artist', 'Sexy Fighters', 'Colorful Dream' e 'House Party!'. Il ragazzo ha anche affiancato il padre alla regia. A differenza dei film di Rocco Siffredi, dove la presenza dell'uomo è dominante, la pellicola ha come protagoniste solo porno attrici. "Per 'Pure Neon' ho scelto tra le più grandi star del porno europeo in circolazione - ha detto Rocco Siffredi - La passione è sempre il mio obiettivo principale, anche dopo tutti questi anni".

Rocco Siffredi e la masturbazione in quarantena da Coronavirus: i consigli in un video

Rocco Siffredi qualche anno fa parlando con i giornalisti dei suoi figli aveva detto: "Non seguiranno le mie orme davanti alla macchina da presa, ma magari potrebbero anche muoversi dietro questa - riferendosi a Lorenzo Tano aveva aggiunto - ha già fatto il regista, ma non di miei film perché lui ama seguire solo le scene dove ci sono esclusivamente donne. Mi diceva sempre che i miei film erano girati male".