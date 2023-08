Ballando con le stelle 2023: Simona Ventura e Giovanni Terzi sono concorrenti ufficiali

Proseguono le rivelazioni di partecipanti a Ballando con le Stelle 2023: sulla pagina Instagram dello spettacolo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci sono stati annunciati ufficialmente due nuovi concorrenti, Simona Ventura e il suo compagno Giovanni Terzi. Il nome dell'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi era già emerso nei giorni precedenti. Ecco le parole pronunciate dai due neo-ballerini nel video di presentazione.

Il primo concorrente ufficiale ad essere annunciato per Ballando con le Stelle 2023 è stato Ricky Tognazzi. Ora è giunto il momento per un altro personaggio famoso di unirsi al cast dello spettacolo del sabato sera della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Stiamo parlando di Simona Ventura, che insieme al suo compagno, lo scrittore e giornalista Giovanni Terzi, ha accettato l'invito a partecipare al programma di Milly Carlucci. La conduttrice ha fatto di tutto per convincere SuperSimo a prendere parte al suo spettacolo e alla fine ha avuto ragione.

Simona Ventura e Giovanni Terzi a Ballando con le stelle 2023

Nel video di presentazione, i due stanno allenandosi in preparazione al programma, una pratica condivisa anche da Rosanna Lambertucci, la seconda concorrente ufficiale del programma. "Amore, tu ti sarai chiesto come mai in questo periodo ti ho fatto fare tutti questi chilomentri. Ti devo svelare un segreto, vado a Ballando" dice Simona e Giovanni: "Anche tu? Ma anche io. E allora che vinca il migliore". "Lo farò senz'altro", replica Simona, chiudendo la simpatica scena con un tocco di allegria.

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno pianificato di sposarsi presto. La coppia avrebbe già stabilito la data, come hanno rivelato in diverse occasioni, compresa una puntata di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in cui Simona Ventura era tra gli ospiti fissi de Il Tavolo. Tuttavia, la coppia ha scelto di mantenere riservata la data esatta del fatidico evento e intende rivelarla solo pochi giorni prima delle nozze.

Negli scorsi giorni, tramite diverse voci di corridoio, sono circolati i nomi di vari personaggi famosi che dovrebbero partecipare a Ballando con le stelle 2023 come Simona Ventura, oggi confermata, Teo Mammucari, il rinomato chef Bruno Barbieri e Bobby Solo, noto autore di numerosi successi degli anni '60 e '70.