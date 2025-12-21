Ascolti TV sabato 20 dicembre: Ballando con le Stelle vola, La Ruota della Fortuna vince l’access

La serata televisiva di sabato 20 dicembre ha visto le principali reti generaliste schierare un'offerta variegata, tra grandi show del sabato sera, repliche evento, film per tutta la famiglia, serie e programmi di approfondimento. A dominare la scena è stata Rai 1 con la finalissima di Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 ha risposto con la replica di Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo con Il Volo. Le altre reti hanno completato il quadro con cinema, fiction e talk, dando vita a una sfida articolata sia in prime time sia nella fascia dell'access prime time.

Prime time: Ballando con le Stelle domina la serata

Nel prime time, Rai 1 si conferma leader assoluta grazie a Ballando con le Stelle. Il segmento Tutti in Pista ha raccolto 3.911.000 spettatori pari al 21.7% di share nella prima parte, per poi crescere sensibilmente nella fase centrale e finale dello show, che ha intrattenuto 3.189.000 spettatori con un ottimo 31.7% di share fino a notte inoltrata. Una chiusura trionfale per il programma di Milly Carlucci - che ha incoronato vincitori Andrea Delogu e Nikita Perotti - che ancora una volta si dimostra un pilastro del sabato sera di Rai 1.

Su Canale 5, la replica di Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo con Il Volo ha ottenuto 1.689.000 spettatori e il 13.4% di share, confermandosi una proposta solida ma distante dai numeri del competitor diretto. Più staccate le altre reti: su Italia 1 il film d'animazione Shrek ha divertito 965.000 spettatori con il 5.6%, mentre su Rete 4 La Promessa ha totalizzato 966.000 spettatori e il 6.6%, risultando una delle proposte più seguite tra le reti minori.

Francesca Fialdini arrivata seconda in coppia con Giovanni Pernice

I risultati delle altre reti tra film, serie e talk

Su Rai 3, Indovina Chi Viene a Cena ha raggiunto 795.000 spettatori e il 4.6% mentre Rai 2 con S.W.A.T. si è fermata a 641.000 spettatori pari al 3.6%. Più contenuti i risultati delle altre reti: In Altre Parole Di Più su La7 (424.000 spettatori con il 2.8%), 4 Ristoranti su Tv8 (293.000 spettatori 1.6), Lezioni Private sul Nove 293.000 spettatori con l'1.7%).

Access prime time: La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi

Passando all'access prime time, la sfida si fa particolarmente serrata. Su Rai 1, Affari Tuoi totalizza 4.433.000 spettatori con il 24.1% di share, confermandosi uno dei programmi più solidi della fascia. Tuttavia, la leadership va a Canale 5, dove La Ruota della Fortuna, preceduta da Gira La Ruota della Fortuna, arriva a 4.734.000 spettatori e un notevole 25.5% di share, risultando il programma più visto dell'access del sabato.

Buoni risultati anche per La7, dove In Onda raggiunge 1.086.000 spettatori e il 6%, mentre su Italia 1 N.C.I.S. - Unità Anticrimine segna 940.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai 3, La Confessione si mantiene stabile attorno agli 800.000 spettatori. mentre su Rete 4 4 di Sera Weekend registra dati differenziati tra prima e seconda parte (830.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 580.000 spettatori nella seconda). Più contenuti gli ascolti delle altre reti, da 4 Ristoranti su Tv8 a I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove.