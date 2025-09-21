Balene da stasera su Rai 1: la trama dei primi episodi, il cast, per quante puntate ci farà compagnia

Al via stasera una fiction RAI nuova di zecca: si chiama Balene - Amiche per sempre, ha due protagoniste di 60 anni e promette leggerezza e qualche riflessione sullo scorrere del tempo

Inaugura ufficialmente la stagione delle fiction RAI, Balene - Amiche per sempre, la serie tv con Veronica Pivetti e Carla Signoris, una dramedy liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, che debutta stasera su Rai 1 alle 21:30.

La trama di Balene - Amiche per sempre in breve

Di cosa parla Balene? È la storia di due amiche, Evelina e Milla, che si conoscono fin dai tempi dell'università. Da dieci anni non si frequentano più, ma la scomparsa di Adriana, terza amica di sempre, riavvicina le due donne, così tanto diverse ma al tempo stesso accomunate dalla necessità di un grande cambiamento nelle proprie vite. Sempre più convinte che dietro l'incidente in mare di Adriana si nascondano dei misteri da portare alla luce, Evelina e Milla scopriranno che la loro amicizia è il segreto per affrontare le sfide personali che le attendono.

Le anticipazioni della prima puntata

Balene, una scena della serie

Due amiche di vecchia data - Evelina, insegnante d'arte, e Milla, casalinga borghese - si rincontrano al funerale della loro amica Adriana, morta in un incidente subacqueo. Nonostante il loro rapporto sia incrinato da anni a causa di tensioni irrisolte, Evelina e Milla accettano di aiutare il vedovo Fosco nella vendita della casa che lui e Adriana possedevano al Conero.

A ritrovarsi dopo tanto tempo sono anche i figli delle due amiche, Flaminia ed Emanuele: se da un lato la figlia di Milla, impegnata nel ruolo di direttrice commerciale nel pastificio di famiglia, lotta con il giudizio altrui a causa della sua vita sentimentale instabile, il figlio di Evelina è invece impegnato a crescere da solo sua figlia, Zina, mentre la mamma della bambina è fuori per lavoro. Gli equilibri si rompono quando Milla scopre il tradimento del marito con Lucia, l'impiegata della banca che segue i conti del pastificio, e soprattutto quando emerge il sospetto che la morte di Adriana non sia stata un semplice incidente.

Balene - Amiche per sempre. Una scena della serie

L'ipotesi di omicidio prende corpo con la scomparsa del computer di Adriana, spingendo così Evelina e Milla a intraprendere una loro personale indagine. Nel frattempo, Evelina si scontra con Riccardo, il nuovo presidente dell'Accademia, deciso a rivoluzionare l'istituzione a modo suo. E Milla, stanca di vivere all'ombra del marito infedele, rivendica il ruolo di presidente del pastificio. Una decisione che non fa che deteriorare il già fragile rapporto con la figlia Flaminia. Dal canto suo, anche Evelina va contro il volere di suo figlio, iscrivendo Zina a danza di nascosto.

La festa in Accademia si trasforma in una sfida tra Evelina e Riccardo, che però si conclude in un ballo che lascia trapelare un'evidente attrazione. Lui, tuttavia, è fidanzato, per di più con una trentenne. Intanto, la ricerca del computer di Adriana porta a una rivelazione sconvolgente: Adriana e Fosco si erano lasciati. E se fosse stato proprio lui a ucciderla?

Il cast di Balene

Balene - Amiche per sempre. Una scena della serie

Non soltanto le due protagoniste, Veronica Pivetti nei panni di Evelina Maggi e Carla Signoris in quelli di Milla Cappiello, attorno a loro si muove un cast composto da volti già molto noti al pubblico delle fiction RAI.

A cominciare da Filippo Scicchitano, già visto in Lolita Lobosco, che interpreta qui Emanuele. Paolo Sassanelli è Walter Cappiello, Laura Adriani è Flaminia, Stefano Pesce interpreta Cesare Proietti.

Manuela Mandracchia è Adriana Spada, l'amica scomparsa, la piccola Vittoria Morizzo interpreta Zina, e troveremo anche Marina Occhionero, Cesare Bocci e Giorgio Tirabassi, rispettivamente nei panni di Carlotta, Ettore e Riccardo.

Da quante puntate è composta la prima stagione

La fiction, diretta da Alessandro Casale, è composta da 8 episodi totali, che verranno trasmessi su Rai 1 nel corso di quattro prime serate. Il finale di stagione, salvo variazioni di palinsesto, andrà quindi in onda domenica 12 ottobre.

Balene - Amiche per sempre sarà naturalmente disponibile anche in streaming su RaiPlay - dove dallo scorso 19 settembre è già disponibile in anteprima l'episodio pilota.