Bad Boys: Will Smith invia le sue divertenti scuse a Michael Bay per la scena a torso nudo

Will Smith si è scusato con Michael Bay per la scena a torso nudo che lo ha visto protagonista in Bad Boys, cult movie del 1995, sfruttando in maniera divertente il suo nuovo libro appena pubblicato. Libro che ha inviato al regista personalizzandolo con una scritta molto particolare.

Will Smith e Michael Bay hanno collaborato insieme per la prima volta nel 1995 in Bad Boys, action poliziesco di culto prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer. Il film d'azione ha lanciato la carriera di Will Smith liberandolo dal cliché di willy, il principe di Bel Air, serie comica che lo ha reso celebre, e proiettandolo verso successi come Independence Day e Men In Black. Bad Boys è stato anche il primo film di Michael Bay, che a sua volta ha lanciato la sua carriera.

Di recente, Will Smith ha pubblicato un'autobiografia intitolata Will, che racconta la sua vita personale e la carriera a Hollywood. Tra i vari aneddoti riportati, l'attore si è soffermato sul suo rapporto con Michael Bay in Bad Boys rivelando che, in una sequenza di inseguimenti per le strade di Miami in pieno giorno, il regista gli aveva chiesto di girare la scena in cui corre per le strade con una pistola in mano a torso nudo, inseguendo i cattivi che avevano appena rapito la sua co-protagonista, Tea Leoni. Smith era contrario all'idea, ma l'insistenza di Bay ha portato a un compromesso in cui Smith avrebbe indossato un giubbotto sbottonato, esponendo il petto. Dopo che la sequenza è stata girata, Bay ha gridato a Smith che lo aveva appena reso una star del cinema.

In un video postato su Instagram Michael Bay mostra una copia del libro di Will Smith, regalo dell'attore, su cui è scritto a penna: "Okay, Michael. Tu avevi ragione. Io avevo torto!". Il regista ha scherzato dicendo che "sembrava una scusa" per far correre Will Smith a torso nudo rendendolo così una star.