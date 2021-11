Will Smith, l'aneddoto su Jada Pinkett Smith: "Quella scena di sesso davanti a mia nonna..!"

Nel corso della sua partecipazione al The Graham Norton Show, Will Smith ha rivelato un aneddoto del suo passato che ha per protagonista anche Jada Pinkett. Prima che la sua futura moglie conoscesse sua nonna, Smith ha fatto in modo che la donna assistesse alle riprese di una scena di sesso con l'attrice come protagonista!

Will Smith ha raccontato che, all'epoca, Jada Pinkett Smith stava conoscendo i membri della sua famiglia ma l'incontro con nonna Gigi - definita "molto religiosa" - non era ancora avvenuto. Il protagonista di Io sono leggenda ha raccontato: "Mia nonna non conosceva i lavori di Jada così ho fatto in modo che assistesse a una sua scena di sesso sul set di un film. Mia nonna è arrivata, ha visto Jada e ha commentato: 'Fino a poco tempo fa, le persone non si spogliavano sul set!'".

Più tardi durante quella stessa giornata, Will Smith ha commentato l'accaduto con Jada Pinkett e ha dichiarato: "Beh, questo scherzo non fa ridere adesso ma tra 27 anni ci farà sbellicare dalle risate! Te lo prometto, andrà proprio così!". L'attore ha rivelato: "Beh, sono trascorsi 27 anni e Jada non è mai riuscita a ridere!".

Nelle ultime settimane, la coppia si è resa protagonista di una serie di rivelazioni bollenti. Nel suo memoir Will - Il potere della volontà, Smith ha dichiarato di aver fatto talmente tanto sesso da aver provato persino repulsione nei confronti dell'atto. Dopo aver rotto con la sua prima vera fidanzata, l'attore ha iniziato a condurre rapporti sessuali con più donne per superare il trauma del distacco.

Will Smith ha raccontato: "All'epoca ero stato soltanto con la mia prima fidanzata. Poi ho iniziato a fare sesso con chiunque. Per me era una sorta di terapia. Ho fatto sesso con talmente tante donne da aver sviluppato una sorta di reazione psicosomatica che si presentava al momento dell'orgasmo, durante il quale mi veniva puntualmente da vomitare!".