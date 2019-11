Bad Boys For Life, il nuovo trailer del film con Will Smith e Martin Lawrence

Rilasciato da Sony Pictures il nuovo trailer di Bad Boys For Life, il film con Will Smith e Martin Lawrence in uscita il 23 gennaio al cinema.

Il nuovo trailer di Bad Boys for Life, il film con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, terzo capitolo della saga che debuttò nell'ormai lontano 1995, e che a gennaio del 2020 tornerà nelle sale di tutto il mondo, è stato pubblicato da Sony Pictures.

Diretto da Adil El Arbi e Billall Fallah, Bad Boys for Life vedrà tornare in azione per un'ultima volta la squadra composta dagli investigatori Mike Lowrey (Will Smith), che conduce ora uno sfarzoso stile di vita, con tanto di supermacchinone alla Batman, come fa notare anche al (terrorizzato) collega durante un "giro" sul mezzo, e Marcus Burnett (Martin Lawrence), che non vede l'ora di godersi il meritato riposo dopo un'intensa carriera.

I due si ritroveranno a dover fare i conti con un temibile nemico, Armando Armas (Jacob Scipio), spietato killer che dovranno fermare a tutti i costi.

Nel cast della pellicola anche Vanessa Hudgens (non vi sfuggirà il riferimento a High School Musical proprio nella scena del trailer in cui verrà presentato il suo personaggio), Alexander Ludwig e Charles Melton, i membri di un nuovo giovane team che lavorerà assieme all'AMMO (e a cui Mike dovrà abituarsi a dispetto delle prime impressioni), mentre tra i volti già noti vedremo di nuovo sullo schermo Joe Pantoliano nei panni del Capitano Howard.

Bad Boys for Life sarà nelle sale italiane dal 23 gennaio distribuito da Sony Pictures. La sceneggiatura è firmata da Joe Carnahan e Chris Bremner, mentre le musiche sono affidate a Lorne Balfe.