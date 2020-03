Bad Boys for Life, i registi: "Michael Bay ci ha detto 'Non mandate a puttane la mia creatura'"

Il tandem alla regia di Bad Boys for Life ha svelato il consiglio impartitogli da Michael Bay, comparso in un breve cameo.

I registi di Bad Boys for Life, hir al botteghino, avrebbero rivelato il "consiglio" fornito loro da Michael Bay che li avrebbe invitati a non "mandare a puttane la sua creatura".

Bad Boys For Life: Will Smith in una scena del film

"Volevamo a tutti i costi Michael Bay nel film, volevamo che comparisse in un cameo" ha spiegato Bilall Fallah, co-regista con Adil El Arbi. "Così siamo andati da Michael e gli abbiamo detto 'Yo, Michael Bay, vuoi interpretare un piccolo ruolo nel film? Lui ha accettato".

La coppia, nota come Adil & Bilall, ha realizzato così una super-meta-inquadratura alla Michael Bay intorno a Michael Bay, con la camera che ruota attorno al regista, "come se fosse lui a dirigere".

Per i due cineasti belgi, il momento in questione ha rappresentato una citazione di Bad Boys 2 in cui Michael Bay compare nei panni di un civile con indosso una camicia hawaiana la cui auto viene danneggiata da Marcus. Come hanno osservato i fan più acuti, il cameo di Michael Bay ha creato un divertente buco nella trama di Bad Boys For Life, ma è stato comunque divertente, come sottolineato nella recensione di Bad Boys For Life.

Come ammettono Adil & Bilall: "Avere Michael sul set per un giorno intero per noi è stato stressante. Quale è stata la lezione che ci ha impartito? Ci ha detto 'Non mandate a puttane la mia creatura'.