Michael Bay produrrà una docu-serie true crime per Discovery

Investigation Discovery ha annunciato di aver concluso un accordo con il regista Michael Bay per la produzione esecutiva di una nuova docu-serie true crime.

Kathleen Finch, Presidente e Chief Content Officer del gruppo US Networks di Warner Bros. Discovery, ha dato l'annuncio durante la presentazione degli upfront della società al Madison Square Garden di New York.

La serie, che metterà a nudo una terrificante e poco conosciuta storia di cronaca nera, sarà trasmessa nel 2024. Fa parte della strategia generale della Warner Bros. Discovery di aumentare i suoi contenuti di questo genere, decisione che precede lo sciopero della Writers Guild of America e che si collega all'identità del marchio Discovery.

"Sono un narratore di storie, sono affascinato dalla mente umana e dall'esplorazione di ciò che scatta in ognuno di noi. Quando si affronta la documentazione di un crimine reale da questa prospettiva, il risultato finale è sempre intrigante", ha dichiarato Michael Bay. "Conosciuta per il calibro della sua programmazione, l'esperienza di Investigation Discovery nel campo dei true crime non è seconda a nessuno, e non vedo l'ora di svelare uno dei crimini più contorti del secolo".

"Quando Michael Bay ci ha contattato per la prima volta per collaborare a un progetto di true crime, abbiamo capito subito che volevamo unire le forze", ha dichiarato Jason Sarlanis, Presidente di Crime and Investigative Content, Linear and Streaming. "Michael Bay è un regista e produttore incredibilmente dinamico, la cui visione e narrazione piace al pubblico di tutto il mondo. Questa partnership sarà l'aggiunta perfetta alle nostre serate su ID".

Megan Fox: Michael Bay e Jimmy Kimmel sotto accusa per aver sessualizzato l'attrice in una vecchia intervista

Sempre in veste di produttore, Bay tornerà con il nuovo capitolo di Transformers, ovvero Transformers: Il Risveglio, diretto da Steven Caple Jr.