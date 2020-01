Bad Boys 4 è già in fase di sviluppo, Will Smith e Martin Lawrence torneranno sul set

Will Smith e Martin Lawrence potrebbero presto tornare sul set in occasione di Bad Boys 4, sequel già in fase di sviluppo.

Bad Boys 4 è già in fase di sviluppo per riportare sul grande schermo la storia con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, come ha confermato la Sony con un comunicato.

Nelle sale è arrivato da pochi giorni Bad Boys for Life, il terzo capitolo del franchise che ha incassato ben 6 milioni di dollari durante le proiezioni di giovedì sera, arrivando probabilmente a 20 milioni durante il weekend di esordio nelle sale americane.

A occuparsi della stesura della sceneggiatura del quarto capitolo del franchise action sarà Chris Bremner, ingaggiato dallo studio per occuparsi del progetto. A diffondere la notizia che il film è già in fase di sviluppo, dopo la buona accoglienza riservata a Bad Boys for Life, è stato il magazine The Hollywood Reporter che ha inoltre rivelato che i fan non dovranno attendere molto: le tempistiche non dovrebbero essere le stesse che hanno fatto trascorrere ben 17 anni prima della realizzazione del terzo capitolo.

La trama di Bad Boys For Life è incentrata nuovamente sulla squadra composta dagli investigatori Mike Lowrey e Marcus Burnett, I due si ritroveranno a dover fare i conti con un temibile nemico, Armando Armas un temibile narcotrafficante. L'uomo è un assassino a sangue freddo dalla natura malvagia e violenta che deve compiere una missione che rischia di cambiare il destino di Mike.

Bad Boys for Life: Will Smith e Martin Lawrence in una scena

Will Smith torna a vestire i panni del detective Mike Lowrey così come Martin Lawrence sarà nuovamente Marcus Burnett. Altri volti già noti agli appassionati della saga sono Joe Pantoliano nei panni del Capitano Howard e Theresa Randle che sarà ancora una volta Theresa, la moglie di Marcus. Tra i nuovi arrivi troviamo Vanessa Hudgens (High School Musical), Alexander Ludwig (Vikings) e Charles Melton (Riverdale), il villain Armando Armas avrà il volto di Jacob Scipio. La sceneggiatura è firmata da Joe Carnahan e Chris Bremner, mentre le musiche sono affidate a Lorne Balfe.

Bad Boys for Life, diretto da Adil El Arbi e Billall Fallah, è il terzo capitolo della saga iniziata nel 1995 con Bad Boys e proseguita nel 2003 con Bad Boys II, entrambi i film furono diretti da Michael Bay e prodotti da Jerry Bruckheimer.