Bad Boys 5: Will Smith e Martin Lawrence svelano le loro condizioni per comparire nel sequel

Bad Boys: Ride or Die è andato oltre le aspettative nel weekend di debutto, incassando oltre 100 milioni di dollari a livello globale, così ci si chiede già se sia in sviluppo un quinto capitolo della saga. Will Smith e Martin Lawrence hanno rivelato intanto le loro condizioni per tornare rispettivamente nei panni di Mike Lowry e Marcus Burnett.

Entrambi hanno confermato di essere disposti a girare altri film di Bad Boys se i fan sono d'accordo, ma con alcune riserve, tra cui quella di fare meno acrobazie, per sopraggiunti limiti d'età.

Smith, infatti, ha esordito "Beh, i giovani dovranno fare più acrobazie, questo è certo. Si tratta di un mondo e di personaggi che sono una gioia assoluta da frequentare. In un cinema con Mike e Marcus ci si sente come a casa. Finché ci sarà un motivo valido, non ho mai voluto essere uno di quelli che fanno i sequel tanto per farli".

Will Smith e Martin Lawrence in Bad Boys: Ride or Die

Dello stesso parere è Lawrence, che ha aggiunto: "Ci divertiamo sempre molto a fare questi film e bisogna dare ai fan quello che vogliono. Io e Will ci divertiamo molto a lavorare insieme, quindi finché i fan lo vorranno e ci sarà richiesta, continuerò a cercare di dare loro quello che vogliono. Dovremo vedere. Mai dire mai, ma deve anche avere un senso. Se i fan lo chiedono, potremmo tornare".

Parlando dei personaggi nello specifico, Smith ha insistito: "Voglio farli perché c'è qualcosa da dire e i personaggi hanno un luogo in cui si stanno sviluppando che sarà interessante e divertente da guardare e forse anche un po' utile. C'è qualcosa che può accadere nella vita di questi personaggi per cui valga la pena chiedere alla gente di tornare al cinema? E con questo film, la risposta è un sì convinto".

Un quinto capitolo della saga non è quindi da escludere affatto, soprattutto dopo il debutto clamoroso al box-office di Ride Or Die. Nel frattempo, potete leggere la recensione di Bad Boys 4 sulle nostre pagine.