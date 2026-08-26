Backrooms arriva in streaming su HBO Max: svelata la data di uscita, ma una scena chiave potrebbe mancare

Dopo il passaggio nelle sale, il ritorno al cinema in versione ampliata e l'uscita digitale, Backrooms è pronto ad approdare anche su HBO Max. Il film horror diretto da Kane Parsons sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 25 settembre 2026, aprendo così un nuovo capitolo della sua corsa dopo un'estate particolarmente intensa. Una domanda, però, resta ancora senza risposta: quale versione del film vedranno gli abbonati?

Backrooms su HBO Max dal 25 settembre: cosa sappiamo sull'uscita streaming

Backrooms

La data del 25 settembre riguarda con certezza, almeno per il momento, il mercato statunitense. È assai probabile però che il debutto di Backrooms venga esteso nello stesso giorno anche agli altri Paesi in cui HBO Max è presente, ma su questo fronte manca ancora una comunicazione ufficiale per i singoli territori.

Il passaggio allo streaming arriva dopo un percorso distributivo piuttosto insolito. Backrooms era arrivato nei cinema a maggio e, poche settimane più tardi, era stato riproposto sul grande schermo con Backrooms: Everything Must Go, un'edizione estesa contenente circa 15 minuti di materiale inedito inserito dallo stesso Kane Parsons.

La nuova versione era uscita a luglio, in contemporanea con l'arrivo del montaggio originale sulle piattaforme digitali. Non tutti, però, avevano avuto la possibilità di tornare in sala per vedere le sequenze aggiuntive. Parsons aveva quindi deciso di mettere quel materiale a disposizione su YouTube, dove il video ha raggiunto circa 3,3 milioni di visualizzazioni, confermando quanto fosse alta la curiosità del pubblico.

HBO Max proporrà anche Backrooms: Everything Must Go?

Una scena del film horror di Kane Parsons

Il punto interrogativo riguarda ora la versione che HBO Max sceglierà di inserire nel catalogo. La piattaforma non ha ancora specificato se arriverà il montaggio cinematografico originale o direttamente l'edizione ampliata di Everything Must Go. Considerando il modo in cui il film è stato distribuito fino a questo momento, l'ipotesi più prudente è che lo streamer possa proporre soltanto la versione standard.

Il fatto che le scene supplementari siano state pubblicate separatamente su YouTube sembra infatti indicare una precisa strategia: mantenere il film originale e il materiale extra come due esperienze distinte. Le sequenze aggiuntive sarebbero inoltre previste come contenuto bonus in alcune edizioni fisiche.

Una scelta che, in fondo, dialoga perfettamente con le origini di Backrooms, progetto nato dalla cultura di Internet e cresciuto grazie alla viralità online. Allo stesso tempo, però, sarebbe inevitabile un po' di delusione per chi sperava di recuperare comodamente da casa l'extended version esattamente come era stata proposta nei cinema.

Backrooms, i 15 minuti extra restano disponibili su YouTube

C'è comunque una buona notizia per chi non è riuscito a vedere Backrooms: Everything Must Go sul grande schermo. Il film e le sequenze aggiuntive possono già essere recuperati separatamente da casa: il montaggio originale è disponibile in digitale, mentre il video con il materiale inedito è ancora presente su YouTube.

Rimane però aperta la possibilità che, prima o poi, anche il montaggio esteso venga proposto integralmente in streaming.

La data di uscita chiarirà almeno una parte del mistero. Non ci resta che attendere il 25 settembre per vedere cosa sceglierà HBO Max e - soprattutto - per recuperare (o rivedere, perché no) uno dei fenomeni horror più discussi di sempre. Sempre che oltre al mercato USA la piattaforma decida di estendere il debutto anche agli altri Paesi.