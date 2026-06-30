Backrooms torna al cinema e regala ai fan 15 minuti inediti

Dopo essere diventato uno dei casi cinematografici più sorprendenti dell'anno, l'horror prodotto da A24 tornerà nelle sale con una nuova versione estesa arricchita da 15 minuti di materiale extra. Una mossa che guarda chiaramente ai fan più curiosi, ma anche al botteghino: Backrooms infatti ha già superato quota 330 milioni di dollari nel mondo, partendo da un budget di circa 10 milioni.

Backrooms, la versione estesa: tanto materiale inedito

Una scena di Backrooms

Secondo quanto emerso da un listino pubblicato sul sito di AMC, il film verrà riproposto con il titolo Backrooms: Everything Must Go Edition. La nuova versione avrà una durata complessiva di 2 ore e 6 minuti e sarà distribuita nelle sale americane dal 3 luglio, proprio in tempo per il lungo weekend del 4 luglio, tradizionalmente tra i momenti più affollati dell'estate cinematografica statunitense.

La parte più interessante del nuovo Backrooms è sicuramente la presenza di un contenuto post-credit esclusivo per la sala, accompagnato da altro materiale aggiuntivo firmato da Kane Parsons. Una scelta coerente con le origini digitali del progetto: Backrooms nasce infatti dall'immaginario costruito dal giovanissimo regista attraverso i suoi video su YouTube, realizzati quando era ancora adolescente e diventati rapidamente dei piccoli cult online.

Parsons, oggi ventenne, è diventato in poche settimane uno dei nomi tenuti più sott'occhio dall'industria. Il suo film ha colpito Hollywood non solo per gli incassi, ma anche per la capacità di trasformare un'estetica nata sul web in un'esperienza cinematografica in grado di attirare il grande pubblico. Quante altre storie nate da una community digitale riescono o sono riuscite a fare lo stesso salto?

Il fenomeno Backrooms e il nuovo potere dell'horror low budget

Chiwetel Ejiofor in Backrooms

Il risultato economico è impressionante: con oltre 330 milioni di dollari raccolti a livello globale, Backrooms è diventato il maggiore incasso nella storia di A24. Un traguardo che conferma il momento d'oro dell'horror a basso costo, soprattutto quando riesce a intercettare linguaggi, paure e immaginari già sedimentati online.

Ma di cosa parla? La trama segue il gestore di un negozio di mobili, interpretato da Chiwetel Ejiofor, che scopre nel seminterrato dell'attività un labirinto apparentemente infinito di spazi liminali. Al suo fianco troviamo Renate Reinsve nel ruolo della terapista del protagonista, mentre il cast include anche Mark Duplass, Finn Bennett e Lukita Maxwell.

Backrooms non è però un caso isolato. Questa estate anche Obsession, distribuito da Focus e diretto dal ventiseienne Curry Barker, ha dimostrato quanto l'horror indipendente possa diventare una macchina da incassi: realizzato con appena 750.000 dollari, il film ha superato i 370 milioni nel mondo. Anche Barker, come Parsons, arriva da YouTube. Una coincidenza? Forse no perché il cinema di genere sembra aver trovato una nuova palestra proprio nelle piattaforme digitali.

La riedizione di Backrooms dovrà comunque affrontare una concorrenza importante. Nello stesso periodo continueranno a correre titoli forti dell'estate come Toy Story 5, mentre Universal e Illumination lanceranno Minions & Monsters, spin-off di Cattivissimo Me.

Nonostante questo scenario affollato, il ritorno del film potrebbe trasformarsi in un nuovo banco di prova per capire quanto il pubblico sia disposto a tornare in sala per un'esperienza extended.