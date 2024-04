Amy Winehouse, il giudizio dell'ex Blake Fielder-Civil sulla sua rappresentazione nel film

L'ex marito di Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, ha dato il proprio assenso al modo in cui Back to Black, il biopic sulla cantante diretto da Sam Taylor-Johnson ha deciso di rappresentarlo.

Back to Black: Marisa Abela nel film

Nel corso di un'intervista a Good Morning Britain, sposato con Winehouse dal 2007 al 2009, ha risposto ai critici che ritenevano il film troppo indulgente nei suoi confronti:"C'erano alcune parti che mi hanno permesso di sentirmi come se stessi vedendo una rappresentazione più accurata della relazione. Non nel senso di essere scagionato o di aver ricevuto un trattamento edulcorato, com'è stato alluso nei commenti che la gente ha fatto, ma nel senso che non si trattava solo di dipendenza. Per quanto quelle potessero essere le notizie più succulente e l'obiettivo dei paparazzi, c'era la dipendenza ma era solo un aspetto. La relazione è iniziata come inizia ogni relazione".

I ringraziamenti a Jack O'Connell

Blake Fielder-Civil si è complimentato con Jack O'Connell, l'attore che lo interpreta nel film, per averlo voluto incontrare per rispetto prima dell'inizio delle riprese. La visione del film è stata un'esperienza surreale e quasi terapeutica, secondo Fielder-Civil. L'indulgenza nei suoi confronti criticata al film riguarda soprattutto il dettaglio omesso dell'inizio di Winehouse con la droga; nonostante Fielder-Civil abbia ammesso pubblicamente di averla iniziata all'eroina, nel film non vi è traccia di questo passaggio. Secondo l'ex marito, chi si è occupato del film aveva intenzione di concentrarsi su altri aspetti della sua vita.

La recensione di Back to Black ripercorre alcuni aspetti del film con protagonista Marisa Abela, che secondo Fielder-Civil ha svolto un ottimo lavoro ma per parecchi fan non era adatta ad interpretare la celebre e compianta cantante. Nel cast di Back to Black to Black anche Eddie Marsan nel ruolo di Mitch Winehouse, il padre di Amy, Juliet Cowan e Lesley Manville.