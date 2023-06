Babylon in uscita su Paramount+: ecco quando potremo vedere il film di Damien Chazelle

Scopriamo insieme quando potremo vedere Babylon, la pellicola di Damien Chazelle con Brad Pitt e Margot Robbie, in arrivo in Italia su Paramount+.

Dopo il debutto negli Stati Uniti e in Canada, Babylon, la scintillante storia del glamour e degli eccessi di Hollywood, sarà disponibile partire dal 21 luglio su Paramount+ in Italia. L'epopea cinematografica arriverà inoltre sul servizio di streaming nel Regno Unito, in Australia, Germania, Svizzera, Austria, America Latina, Brasile oltre che in Corea del Sud nel corso dell'anno.

Babylon: Margot Robbie druante una scena del film

In associazione con C2 Motion Picture Group, Paramount Pictures presenta BABYLON, candidato a tre premi Oscar, tra cui Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Scenografia e Migliori Costumi. Un film esilarante e stravagante, interpretato da Brad Pitt ("C'era una volta a Hollywood"), Margot Robbie ("Amsterdam"), Diego Calva ("Narcos: Messico"), Jean Smart ("Hacks"), Jovan Adepo ("Fences") e Li Jun Li ("Damages").

La pellicola segue un ambizioso cast di personaggi - la superstar del cinema muto (Brad Pitt), la giovane starlette (Margot Robbie), il dirigente di produzione (Diego Calva), il talentuoso musicista (Jovan Adepo) e l'affascinante performer di successo (Li Jun Li) - che si sforzano di rimanere in cima alla scena della Hollywood degli anni '20 e di mantenere la loro rilevanza in un momento in cui l'industria cinematografica sta cambiando, durante il passaggio dal muto al sonoro.

Babylon: un'immagine di Brad Pitt

Babylon è una produzione Marc Platt/Wild Chickens/Organism Pictures. Scritto e diretto da Damien Chazelle ("First Man", "La La Land"), il film è prodotto da Marc Platt, p.g.a., Matthew Plouffe, p.g.a., Olivia Hamilton, p.g.a.; I produttori esecutivi sono Michael Beugg, Tobey Maguire, Wyck Godfrey, Helen Estabrook, Adam Siegel, Jason Cloth e Dave Caplan.