Babylon: svelata la data di uscita del film di Damien Chazelle su Paramount+

Babylon, film diretto dal giovane regista premio Oscar Damien Chazelle, arriverà il 21 febbraio su Paramount+ ma soltanto per gli abbonati al servizio in Canada e America. Al momento non si hanno dettagli sulla finestra di lancio per gli altri Paesi, Italia compresa.

Il film, che ha descritto la Hollywood degli anni '20 in tutta la sua sfrenata gloria tra feste, sesso e depravazione, ha letteralmente diviso critica e pubblico. Babylon è stato snobbato dalla lista dei miglior film agli Oscar di quest'anno, ma Damien Chazelle non si è lasciato influenzare dalle critiche, sostenendo come chiunque possa avere la propria opinione e sono tutte legittime.

Le numerose scene di nudo all'interno del film avevano scioccato Brad Pitt che in una passata intervista aveva così dichiarato: "Il primo giorno è stato un po' scioccante, anche per me. Ho detto, 'Wow, wow, lo stiamo davvero facendo. abbiamo girato una scena che conteneva molta nudità, davvero molta. il primo giorno erano tutti nudi, il secondo giorno erano tutti nudi, il terzo giorno erano ancora tutti nudi. Dopo due settimane di questa storia era come andare in ufficio."

Babylon è un'epopea originale ambientata nella Los Angeles degli anni '20 guidata da Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, con un cast corale che include Jovan Adepo, Li Jun Li e Jean Smart. Una storia di ambizioni fuori misura e di eccessi oltraggiosi,che ripercorre l'ascesa e la caduta di un gruppo di personaggi durante un'era di sfrenata decadenza e depravazione all'inizio di Hollywood.