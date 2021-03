Babylon: Jovan Adepo entra nel cast del film di Damien Chazelle

Babylon, il nuovo film diretto da Damien Chazelle, avrà nel proprio cast anche Jovan Adepo. L'attore collaborerà quindi nuovamente con Paramount dopo aver recitato nel film Fences venendo scelto da Denzel Washington per interpretare suo figlio nell'adattamento dello spettacolo teatrale e aver recitato nel thriller apocalittico Overlord.

L'attore Jovan Adepo affiancherà sul set di Babylon le star Brad Pitt e Margot Robbie, che ha sostituito Emma Stone. Il nuovo progetto sarà scritto e diretto da Damien Chazelle e la storia sarà ambientata negli anni Venti a Hollywood.

Le riprese dovrebbero iniziare in primavera in vista di un debutto nelle sale cinematografiche a Natale 2022.

Negli ultimi anni Jovan Adepo ha recitato anche nelle serie Watchmen, When They See Us e recentemente The Stand, l'adattamento televisivo del romanzo scritto da Stephen King. Tra i suoi progetti cinematografici più recenti c'è invece il film Misanthrope.