Babylon: Diego Calva nel cast del film di Damien Chazelle

Babylon, il nuovo film diretto da Damien Chazelle, avrà nel proprio cast anche il messicano Diego Calva.

L'attore è il nuovo arrivo tra gli interpreti del progetto che dovrebbe debuttare sugli schermi americani nel dicembre 2022, in vista di una possibile corsa agli Oscar.

I protagonisti di Babylon saranno Brad Pitt e Margot Robbie, che ha sostituito Emma Stone, e tra gli attori coinvolti ci saranno anche Jovan Adepo e Li Jun Li.

Il nuovo progetto che verrà diretto da Damien Chazelle proporrà una storia ambientata nella Hollywood degli anni Venti che dovrebbe raccontare il periodo di transizione legata all'introduzione del sonoro dopo il successo dei film muti. Al centro della trama ci saranno persone realmente esistite e personaggi inventati, un po' come accaduto con C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino.

Per ora la produzione non ha svelato il ruolo affidato a Diego Calva, recentemente apparso nelle serie, prodotte per Netflix, Unstoppable e Narcos: Messico. Il giovane ha recitato anche nel film I Promise You Anarchy, che ha debuttato nel 2015 al Toronto Film Festival, che gli ha regalato numerosi riconoscimenti come Miglior Attore.