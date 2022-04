Babylon: al CinemaCon presentate le prime scene del film con Brad Pitt e Margot Robbie

Babylon, il nuovo film diretto da Damien Chazelle, è stato presentato al CinemaCon e online sono emersi i primi dettagli dei contenuti proposti.

La presentazione compiuta dalla Paramount non ha però rivelato molto del progetto che sarà ambientato negli anni '20, durante l'epoca della transizione tra il cinema muto e il sonoro.

Le scene di Babylon mostrate all'evento avevano come protagonisti Brad Pitt nel ruolo dell'attore John Gilbert e Margot Robbie in quello dell'icona del cinema Clara Bow mentre parlano dei cambiamenti avvenuti nel mondo di Hollywood, mentre l'attrice è meno preoccupata di quanto sta accadendo sostenendo che non si diventa una star, essendo una situazione legata alla propria natura e personalità.

Nel film di Damien Chazelle reciteranno anche Tobey Maguire nei panni di Charlie Chaplin, mentre Max Minghella sarà Irving Thalberg.

Nel cast anche Spike Jonze, Jean Smart, Flea, Samara Weaving e Olivia Wilde.

Babylon ha riportato il regista dietro la macchina da presa dopo First Man, il progetto biografico dedicato alla vita di Neil Armstrong con star Ryan Gosling.