Baby Yoda: l'uscita del merchandise ritardata per via del Coronavirus?

Anche la commercializzazione del merchandise di Baby Yoda potrebbe subire uno slittamento a causa del Coronavirus. Per conservare la sorpresa sull'apparizione di Baby Yoda in The Mandalorian, Disney ha scelto di ritardare l'uscita del merchandise collegato alla serie Disney+ fino a tarda primavera, ma la diffusione del Coronavirus potrebbe complicare le cose.

The Mandalorian, un primo piano di Baby Yoda

Tra le aziende "vittima" del ritardo, Hasbro le cui linee dedicate a Baby Yoda potrebbero slittare a data da destinarsi. Dopo aver avuto origine a Wuhan, in Cina, il coronavirus si sta diffondendo nel resto del mondo colpendo oltre 90.000 persone, inclusi i 100 casi confermati negli Stati Uniti.

Baby Yoda: Perché siamo tutti innamorati del nuovo personaggio di The Mandalorian?

Disastrose le conseguenze a livello economico, anche nell'industria cinematografica e a subire le conseguenze dell'epidemia saranno anche aziende come Hasbro, in procinto di lanciare il merchandise dedicato a Baby Yoda, e Funko Pop!. Al momento non si hanno conferme se il virus impatterà la release del merchandise, perciò i fan di The Mandalorian restano in attesa di nuove decisioni.

This Baby Yoda animatronic can act like it’s harnessing the Force by closing its eyes, raising its arm, and sighing from exertion. pic.twitter.com/wGf9MqSL9Y — IGN (@IGN) February 20, 2020

Hasbro ha dichiarato a CNN: "Stiamo lavorando per mitigare l'impatto della chiusura prolungata delle fabbriche dei nostri partner e per riprogrammare le spedizioni che non siamo riusciti a eseguire".

La seconda stagione di The Mandalorian verrà lanciata sulla piattaforma streaming Disney+ il 20 ottobre.