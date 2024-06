Baby Driver 2: Edgar Wright conferma l'arrivo del sequel

Lo scorso anno Edgar Wright aveva annunciato di essere impegnato nello sviluppo della sceneggiatura di Baby Driver 2, sequel del suo film di culto. Successivamente il nome del regista inglese è stato coinvolto in altri progetti, dall'adattamento de L'uomo in fuga di Stephen King al remake di Barbarella.

Adesso ci sarebbe un aggiornamento. Secondo quanto riferito dall'insider Daniel Richtman, Edgar Wright si dedicherà al sequel di Baby Driver dopo aver ultimato The Running Man, che verrà girato a fine 2024.

Al momento non si hanno notizie sul possibile ritorno del cast originale, incluso il protagonista Ansel Elgort, ma Daniel Richtman sostiene che Jon Bernthal avrà un ruolo molto più importante nel sequel. Il cast originale comprendeva anche Jamie Foxx, Lily James, Jon Hamm, Kevin Spacey ed Eiza Gonzalez.

Tutti i progetti di Edgar Wright

Di recente è stato annunciato il coinvolgimento di Edgar Wright nel reboot di Barbarella con protagonista Sydney Sweeney, che è ancora nelle primissime fasi di sviluppo. Probabilmente non verrà girato prima del 2026 o del 2027. Quindi è molto probabile che, una volta concluso The Running Man, Wright torni a rivisitare una delle sue hit di maggior successo.

Ansel Elgort e Lily James: "In Baby Driver il nostro è un amore vecchia scuola"

Accantonato per sempre, pare, The Chain, altro progetto annunciato dal regista inglese che era stato annunciato come "un horror alla The Ring" e avrebbe dovuto vedere protagoniste Emma Stone e Scarlett Johansson, ma l'indaffaratissimo regista inglese pare si sia indirizzato verso altri lidi.