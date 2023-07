Baby Driver - Il genio della fuga stasera su Rai 4 trama e cast del film candidato a 3 premi Oscar

Stasera su Rai 4 in prima serata va in onda Baby Driver - Il genio della fuga: cast, recensione e trama del film con Kevin Spacey candidato a 3 premi Oscar

Rai 4 stasera regala ai suoi spettatori Baby Driver - Il genio della fuga, una romantica storia di rapine a tempo di musica. La pellicola, in onda in prima serata alle 21:20, è stata diretta da Walter Hill, autore anche del soggetto e della sceneggiatura. Le musiche sono di Steven Price. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Baby Driver: Jamie Foxx ed Ansel Elgort in una foto del film

Baby Driver - Il genio della fuga: Trama

Baby è un autista che lavora al soldo di vari rapinatori di banche. Il soprannome gli viene dal suo volto giovane. Un giorno, dopo una rapina andata male, Baby finisce nei guai ed è costretto a darsi alla fuga per sfuggire ai numerosi nemici che lo vogliono morto.

Baby Driver - Il genio della fuga: Kevin Spacey in una scena del film

Baby Driver - Il genio della fuga: Curiosità

Baby Driver - Il genio della fuga

Il film è stato presentato in anteprima mondiale l'11 marzo 2017 al South by Southwest Film Festival. In Italia è stato distribuito il 7 settembre 2017 da Warner Bros.

Le riprese del film sono iniziate il 17 febbraio e si sono concluse il 13 maggio 2016 ad Atlanta.

Il protagonista del film, Ansel Elgort, ha sostenuto lezioni di guida per prepararsi al ruolo e ha effettivamente eseguito diverse acrobazie automobilistiche durante le riprese.

La colonna sonora di Baby Driver è un elemento centrale del film. Le scene sono state coreografate sulla base delle canzoni selezionate e la musica è stata suonata sul set per aiutare gli attori a entrare nel personaggio e seguire il ritmo delle azioni.

Il film è stato candidato a tre premi Oscar nel 2018, tra cui miglior montaggio sonoro, miglior montaggio e miglior sonoro.

Baby Driver - Il genio della fuga: Ansel Elgort in una scena del film

Baby Driver - Il genio della fuga: Interpreti e personaggi

Baby Driver - Il genio della fuga: Jon Hamm in una scena del film

Baby Driver - Il genio della fuga: Trailer e recensione

La nostra recensione di Baby Driver - Il genio della fuga

Critica Baby Driver - Il genio della fuga è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 92% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 86 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.6 su 10