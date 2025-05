In the Clear Moonlit Dusk, annunciato l'anime: quando debutta e quali saranno i doppiatori

L'adattamento animato di In the Clear Moonlit Dusk, manga di Mika Yamamori, arriverà a gennaio 2026. La serie, ambientata tra i banchi di scuola, ruota attorno all'incontro tra due studenti soprannominati "principi" per il loro fascino androgino.

In the Clear Moonlit Dusk: due principi, un liceo e una scintilla inattesa

A gennaio 2026 si accenderanno le luci su In the Clear Moonlit Dusk, adattamento animato dell'omonimo manga di Mika Yamamori, annunciato con una key visual suggestiva e un cast vocale già pronto. Protagonista è Yoi Takiguchi, una studentessa dall'aspetto così affascinante e aristocratico da essere ribattezzata "Principe" fin dalle medie. Altezza slanciata, voce bassa e lineamenti scolpiti: il suo fascino è così magnetico che molti nemmeno si accorgono del suo vero genere. Ma quando alle superiori incontra Kohaku Ichimura, senpai altrettanto enigmatico e considerato a sua volta un "principe" dalla platea studentesca, qualcosa cambia. "Per la prima volta qualcuno mi vede davvero", scopre Yoi con stupore. La relazione che ne scaturisce - intensa, incerta, delicata - dà il via a un racconto che gioca con le aspettative di genere, il romanticismo e l'identità.

Dietro questo elegante coming-of-age in salsa shōjo troviamo Yūsuke Maruyama alla regia per lo studio East Fish, con Ayumu Hisao a curare la composizione della serie. Il character design è affidato a Hiroki Fukuda (Insomniacs After School), mentre le musiche portano la firma di Tsubasa Ito (I May Be a Guild Receptionist), promettendo sonorità dolci e leggere come la luce lunare evocata dal titolo.

I due protagonisti avranno le voci di Rei Ichinomiya (nel ruolo di Yoi) e Ryōta Suzuki (nei panni di Ichimura), due interpreti capaci di restituire l'ambiguità emotiva e il non detto che definiscono il cuore della storia. Il manga, serializzato dal 2020 su Dessert (Kodansha), è già arrivato in Italia grazie a Star Comics. Un adattamento che si preannuncia raffinato e sensibile, pronto a catturare l'attenzione degli amanti del genere e non solo.