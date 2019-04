Gli Avengers e Team of Heroes insieme per gli ospedali pediatrici!

Per celebrare l'arrivo di Avengers: Endgame, Disney, The LEGO Group, Hasbro, Funko e Amazon donano più di 5 milioni di dollari agli ospedali pediatrici!

Le star di Avengers: Endgame hanno visitato Disneyland Resort per lanciare Avengers Universe Unites, un evento di beneficenza per supportare Disney Team of Heroes (iniziativa filantropica di The Walt Disney Company) volto a dare conforto e sostegno a bambini gravemente malati di tutto il mondo.

Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Paul Rudd e Brie Larson hanno visitato il Disney California Adventure Park per celebrare la donazione di oltre 5 milioni di dollari ad associazioni no profit che aiutano bambini gravemente malati e la somma di un milione di dollari donati da Disney a favore della Starlight Children's Foundation. The LEGO Group, Hasbro, Funko e Amazon hanno devoluto complessivamente oltre 4 milioni di dollari sotto forma di giocattoli e prodotti dedicati al nuovo film Avengers: Endgame. Giocattoli che verranno donati a centinaia di ospedali pediatrici di tutto il Paese, oltre a Give Kids the World, un resort no profit della Florida centrale.

"I supereroi della saga degli Avengers incarnano tratti distintivi come coraggio, perseveranza, audacia e speranza - le stesse caratteristiche che mostrano gli innumerevoli bambini e le loro famiglie costretti a stare in ospedale", ha detto Robert A. Iger, chairman e CEO di The Walt Disney Company, che si è unito all'inizio della celebrazione. "Siamo grati al cast degli Avengers per averci donato il loro tempo ed essere parte di questo sforzo per risollevare gli animi e dare conforto ai bambini durante un momento difficile".

Le star di Avengers si sono uniti ai bambini del Anaheim Boys & Girls Clubs of America e Garden Grove nel LEGO Store di Downtown Disney per creare insieme la più grande costruzione di LEGO® mai realizzata. Inoltre, hanno avuto l'occasione di visitare il Treasure Truck di Amazon pieno di giocattoli del film Avengers: Endgame, tra cui action figures Hasbro, robot di Iron Man MK50 targati UBTECH e Funko POP! in vinile.

"Nessuno meglio di Disney è in grado di capire la magia delle esperienze, e siamo orgogliosi di collaborare con loro da oltre 20 anni per far vivere momenti speciali ai bambini in ospedale", ha detto Adam Garone, CEO della Starlight Children's Foundation. "Dalla consegna di pacchi dono in ospedale, allo storytelling attraverso la realtà virtuale della Starlight Xperience, passando per il recente Starlight Gowns tematizzato Disney, milioni di bambini gravemente malati hanno beneficiato di questa nostra magnifica collaborazione. E con questa donazione ancora più bambini potranno vivere la magia Disney".