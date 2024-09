Avengers: Secret Wars vedrà il ritorno di un personaggio iconico degli X-Men

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars si preannunciano ovviamente come eventi fondamentali del MCU, con quest'ultimo, in particolare, che dovrebbe essere il cinecomic più ambizioso di tutti i tempi in termini di scala e portata.

Ci saranno molti personaggi, ma sono circolate notizie contrastanti riguardo al coinvolgimento degli eroi Marvel della 20th Century Fox. Hugh Jackman tornerà quasi sicuramente nei panni di Wolverine, ma che ne sarà dei suoi compagni X-Men?

Fantastic Four: in che modo il film potrebbe spianare la strada a Avengers: Secret Wars?

Quale personaggio degli X-Men tornerà in Secret Wars?

Mentre i Marvel Studios sono (o saranno presto) impegnati nel casting di nuovi attori per interpretare gli eroi mutanti nel prossimo reboot degli X-Men, sembra che ci possa essere ancora qualche superstite, almeno fino agli eventi di Secret Wars.

X-Men: Giorni di un futuro passato - Patrick Stewart in una scena del film

Secondo MTTSH, Sir Patrick Stewart riprenderà il ruolo dell'originale Professor Charles Xavier sul grande schermo. Stewart ha già fatto il suo debutto nel MCU per una breve apparizione nei panni del Professor X in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma quella variante del leader mutante ha avuto una fine brusca e alquanto sgradevole per mano di Scarlet Witch. Pensavamo che quella sarebbe stata l'ultima apparizione della leggenda di Star Trek in questo ruolo, ma sembra che la Marvel abbia almeno un altro film in serbo per lui.

I dettagli della trama di Secret Wars sono ancora un mistero, ma circolano numerose voci a riguardo. Una cosa certa è che il Dottor Destino di Robert Downey Jr. avrà un ruolo importante nella storia dopo il suo debutto (a meno che non avvenga in The Fantastic Four: First Steps) in Doomsday.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale l'1 maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

"Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all'interno dell'Universo Marvel ha realizzato il sogno di una vita, e abbiamo scoperto una potente connessione con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e tutto il team Marvel per portare questa epica avventura narrativa in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi", hanno dichiarato i Russo in un comunicato dopo il panel del SDCC.