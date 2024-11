Avengers: Secret Wars, svelati i piani di Marvel per i tre Spider-Man? [SPOILER]

I Marvel Studios e i fratelli Russo avrebbero grandi piani per il ritorno degli Uomini Ragno di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, a quanto pare.

Come da tradizione Marvel, non si placano le voci su Avengers: Secret Wars, che si sono intensificate dopo l'annuncio del ritorno dei fratelli Russo alla guida del rilancio del franchise sugli Avengers. Una pioggia di rumor arrivano dall'insider MYTimeToShineHello, rumor che, se confermati, rivelerebbero alcuni gustosi spoiler sul ruolo degli Spider-Man di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.

Sembra che Avengers: Doomsday, il primo dei due nuovi capitoli sugli Avengers diretti dai fratelli Russo, schiererà gli eroi più potenti di Terra 616 contro Doctor Doom prima che un elenco di personaggi del Multiverso si riunisca nel sequel ambientato a Battleworld.

Tra i vari spoiler, si sostiene che lo Spider-Man di Andrew Garfield avrà un ruolo importante in Avengers: Secret Wars, mentre il Peter Parker di Tom Holland sarà addirittura il protagonista di Avengers: Doomsday.

Inoltre, @MyTimeToShineH ha commentato una GIF sugli Spider-Man di Andrew Garfiel e Tobey Maguire scrivendo, "In Secret Wars saranno costretti a scontrarsi."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Quale sarà la sorte degli Spider-Man?

Il commento sembra confermare l'ipotesi secondo Secret Wars non sarà tanto un adattamento fedele della storia a fumetti del 2015 quanto della versione degli anni '80 con cui i fratelli Russo sono cresciuti sognando di portarla sullo schermo. In questa versione, The Beyonder costringe eroi e cattivi a scontrarsi, anche se su questa base potrebbe essere innestate storie dal Multiverso.

Avengers: Doomsday, i Thunderbolts* avranno un ruolo molto importante nel prossimo film sui Vendicatori

Tra i rumor legati a Spider-Man, è circolata una voce sul fatto che Chris Pratt fosse in trattative per riprendere il suo ruolo di Star-Lord in Spider-Man 4, ma il rumor è stato prontamente smentito.

I piani originali prevedevano che il regista di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton, dirigesse quello che allora era stato intitolato Avengers: The Kang Dynasty. I piani sono cambiati dopo il flop di Ant-Man and The Wasp: Quantumania e soprattutto dopo la condanna e il successivo licenziamento dell'interprete di Kang Jonathan Majors. I Russo sono stati richiamati a occuparsi del ritorno degli Avengers e Cretton è passato a dirigere Spider-Man 4.