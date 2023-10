Avengers: Secret Wars servirà da reboot per l'MCU nelle intenzioni di Kevin Feige [REPORT]

Secondo un nuovo report, i Marvel Studios intenderebbero utilizzare Avengers: Secret Wars per attuare un reboot del Marvel Cinematic Universe- Ad affermarlo è Joanna Robinson, autrice del nuovo libro MCU: The Reign of Marvel Studios.

Parlando al podcast di The Watch per promuovere il suo libro, Robinson ha rivelato che sarebbe stato lo stesso Kevin Feige a esprimere questa "volontà di usare Secret Wars come graduale reboot per sfoltire l'MCU": "Elimineranno tutto ciò che non funziona e manterranno ciò che funziona, inoltre potrebbero richiamare personaggi che credevamo scomparsi per sempre".

Secret Wars concluderà la saga del Multiverso

Avengers: Secret Wars è destinato a essere il gran finale della Saga del Multiverso, che comprende le Fasi 4, 5 e 6 dell'MCU. Il film in uscita, presumibilmente, riprenderà dagli eventi di Avengers: The Kang Dynasty adattando alcuni elementi delle trame dei fumetti di Secret Wars.

Al momento nessun regista ha firmato per dirigere Secret Wars, anche se si pare che Shawn Levy e Sam Raimi sarebbero in lizza per il prestigioso incarico. Joss Whedon ha diretto i primi due film dei Vendicatori - The Avengers (2012) e Avengers: Age of Ultron (2015) - mentre Anthony e Joe Russo hanno diretto l'epico crossover in due parti Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019). Il regista di Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, è attualmente destinato a dirigere Avengers: The Kang Dynasty, ma al momento non è previsto il suo ritorno per Secret Wars.

Avengers: Secret Wars è attualmente previsto nei cinema il 7 maggio 2027.