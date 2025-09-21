Avengers: Secret Wars, rivelati i piani sorprendenti per X-Men e Fantastici Quattro

C'è grande aspettativa nei confronti di Avengers: Secret Wars, il prossimo atteso appuntamento all'interno del Marvel Cinematic Universe. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli e alcuni rumor sul film.

In particolare, ci sono nuove informazioni sugli X-Men e sui Fantastici Quattro che saranno tra i personaggi protagonisti del lungometraggio che porterà volti nuovi e vecchi sullo schermo.

Le ultime novità sui Fantastici Quattro

Avengers: Secret Wars dovrebbe essere ambientato su Battleworld, un mix di realtà creato dal Dottor Destino dopo la distruzione del Multiverso. Tuttavia, concludere in questo modo Doomsday potrebbe essere un po' prevedibile e i fratelli Russo hanno dimostrato in passato di saper stupire i fan MCU.

I protagonisti de I Fantastici Quattro: Gli inizi

Ecco perché, secondo The Cosmic Circus, i Fantastici Quattro saranno divisi alla fine proprio di Doomsday, con metà squadra che affiancherà un gruppo di eroi e l'altra che affiancherà un altro. Ricordiamo che nei fumetti, Destino aveva trasformato i membri del team in parti della sua nuova realtà.

Cosa accadrà agli X-Men?

Per quanto riguarda i Mutanti della Terra 10005, dovrebbero tornare alcuni in Secret Wars formando un team da Multiverso contro Dottor Destino, mentre altri personaggi vedranno il loro passato riscritto su Battleworld. Inoltre, sulla Terra 838 potrebbero vedersi alcuni personaggi già comparsi in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Il cast di Avengers: Doomsday, che precederà Secret Wars, sarà composto da alcuni volti noti del Marvel Cinematic Universe e altri che faranno il loro debutto nel franchise proprio in occasione di Doomsday nel 2026. Parteciperanno al film Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd e Robert Downey Jr. Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejía, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman.

Il cast de I Fantastici Quattro: Gli inizi con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn si unirà a loro, così come le star del franchise degli X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, oltre a Channing Tatum.