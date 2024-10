Avengers, Robert Downey Jr. e i fratelli Russo lavoravano a un nuovo progetto prima che Marvel li richiamasse

Attore e registi sarebbero rimasti molto soddisfatti dalla storia presentata dai Marvel Studios per il loro ritorno nel mondo dei cinecomic

Joe Russo ha rivelato nel corso di una nuova intervista concessa al MCM Comic Con 2024 che la Marvel ha contattato lui, il fratello Anthony e Robert Downey Jr. per tornare per un altro film degli Avengers quando il trio era già al lavoro su un altro progetto.

Al Comic-Con dello scorso luglio, infatti, è stato annunciato che Anthony e Joe Russo torneranno alla regia di due nuovi film Marvel, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, il primo dei quali introdurrà Downey Jr. nei panni del Dottor Destino, che in molti indicano come il prossimo grande cattivo del Marvel Cinematic Universe (visto che la storyline su Kang sembra essere stata abbandonata).

"Siamo tutti molto uniti", ha detto Joe a proposito del rapporto dei fratelli con Downey. "Stavamo lavorando a un altro progetto con Robert prima che la Marvel si rivolgesse a tutti noi e c'era una storia che si è evoluta attraverso le conversazioni [con la Marvel] che ci ha entusiasmato molto. Perché deve sempre riguardare la storia".

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

"Perché dovremmo tornare se non sentissimo di avere una storia che abbia la possibilità di essere alla pari con 'Infinity War' e 'Endgame', a meno che non ci sia un'idea davvero esplosiva?", ha aggiunto Joe Russo.

Avengers: Doomsday, ecco come potrebbe apparire il Doctor Doom di Robert Downey Jr.

I Russo hanno diretto quattro film Marvel, i due Avengers già citati più Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War. Avengers: Endgame è il secondo film di maggior incasso della storia con 2,79 miliardi di dollari, mentre Infinity War è il sesto con 2,05 miliardi di dollari. I Russo sono con James Cameron gli unici registi ad avere ben due blockbuster con un incasso superiore ai 2 miliardi di dollari.

Il ritorno di Downey alla Marvel è stato uno shock ancora più grande di quello dei fratelli Russo. Sebbene l'attore avesse dichiarato in alcune interviste prima del Comic-Con di essere disponibile a tornare, i fan hanno naturalmente pensato che sarebbe tornato nei panni di Iron Man/Tony Stark. Il personaggio è morto alla fine di Endgame, ma l'MCU sta attualmente esplorando il multiverso, quindi non era sbagliato ipotizzare che avrebbe potuto impersonare un'altra iterazione del suo amato supereroe. Questo non accadrà, perché ora i fan sanno che interpreterà il Dottor Destino.