Avengers: Doomsday, ecco come potrebbe apparire il Doctor Doom di Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. sarà il Dottor Destino in Avengers: Doomsday, ecco come potrebbe apparire il villain nel prossimo film degli Avengers

Il piano originale dei Marvel Studios prevedeva che Kang il Conquistatore fosse il grande cattivo della Saga del Multiverso. Tuttavia, al posto di una guerra multiversale che mette le sue varianti l'una contro l'altra (lasciando i Vendicatori nel mezzo), avremo Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino.

Di conseguenza, Avengers: Kang Dinasty è diventato Avengers: Doomsday e questo ha lasciato i fan con molte domande. Tra queste, la principale è come i Marvel Studios abbiano deciso di imporre così rapidamente una variante di Victor Von Doom come nuovo Thanos del MCU, quando probabilmente apparirà solo in I Fantastici Quattro: First Steps, prima di Doomsday e Secret Wars.

Avengers: Doomsday, ecco i possibili piani per il villain di Robert Downey Jr.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, "Se si decidono a fare quello che vogliono per Destino in questo film, avrebbero una spiegazione fantastica che non solo lo prepara perfettamente per quando lo vedremo in Doomsday, ma lo mette anche in una posizione in cui può facilmente diventare uno degli antagonisti più giustificabili della Marvel, forse anche più di Thanos".

Avengers: Doomsday, il quinto crossover Marvel si accolla il (gigantesco) rischio dell'Apocalisse

E ha aggiunto: "Se volete davvero sapere perché a Latveria i fiori muoiono in estate, allora saprete già dove guardare".

Questo sembra essere un riferimento a New Avengers #33, un fumetto che vede Destino incaricato di salvare il Multiverso dai Beyonders. Passa anni a uccidere le varianti dell'Uomo Molecola, ma alla fine non riesce a fermare l'Implosione finale.

Avengers: Doomsday - un'immagine del Dottor Destino

Inutile dire che immaginiamo che questo sarà il modo in cui i Marvel Studios affronteranno il problema di Kang. Ci aspettavamo che Beyonder/Beyonders fosse una minaccia ancora più grande di Kang, anche se ci si aspettava che il cattivo fosse un'altra Variante del viaggiatore del tempo. Questi piani sono ora un po' meno certi, ma siamo decisamente incuriositi.