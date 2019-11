Avengers: Infinity War, Spider-Man mette in salvo i Guardiani della Galassia in una scena tagliata

Avengers: Infinity War, penultimo capitolo della saga Marvel, è arrivato al cinema più di un anno e mezzo fa e ora salta fuori una nuova scena tagliata in cui Spider-Man salva i Guardiani della Galassia portandoli da Mantis. Una clip che è stata svelata in occasione dell'uscita della saga in DVD.

Con il rilascio del box set della saga Infinty, è uscita fuori questa nuova clip, tagliata in fase di montaggio, in cui vediamo una versione spettrale di Doctor Strange dire a Peter Parker di proteggere i Guardiani della Galassia, spiegandogli ciò che Thanos aveva fatto. Il Titano aveva separato le loro anime dai loro corpi e se questa situazione sarebbe durata troppo tempo, i Guardiani avrebbero rischiato la morte. Quando Spider-Man ammette di non sapere cosa fare, Doctor Strange gli suggerisce di portarli da Mantis.

Avengers: Infinity War Deleted Scene... pic.twitter.com/yQv8755RO2 — Adam Khan (@AdamKhan100) November 28, 2019

Questa è solo una delle tante scene che, sicuramente, sono state eliminate dalla versione definitiva ecco perché il cofanetto contiene numerosi contenuti speciali. Avengers: Infinity War è stato nel 2018 un enorme successo al botteghino, con un incasso di oltre due miliardi di dollari, risultato mai visto dai cinecomics Marvel fino all'uscita di Avengers: Endgame di quest'anno, che ha battuto ogni record.

Vi ricordiamo che Peter Parker/Spider-Man tornerà nei cinema a luglio del 2021 con un nuovo film ancora anonimo e sempre interpretato da Tom Holland, mentre Benedict Cumberbatch sarà nuovamente lo Stregone Supremo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.