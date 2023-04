Avengers: Infinity War, una sequenza con Thanos lunga 45 minuti è stata tagliata

Uscito nelle sale nel 2018, Avengers: Infinity War ha rappresentato un punto di svolta fondamentale per il Marvel Cinematic Universe, portando sul grande schermo tutta la potenza cosmica di Thanos, il Titano Pazzo nato dalla mente di Jim Starlin. Ed è stato proprio il noto fumettista a svelare un interessante retroscena: una sequenza lunga 45 minuti sarebbe stata rimossa dal montaggio finale del film.

"Un mese prima dell'uscita del film ricevetti una mail di Joe Russo in cui mi diceva che avrebbero tagliato una sequenza di 45 minuti in cui Thanos otteneva la sua prima Gemma dell'Infinito. L'avevano girata nella sua interezza, ma alla fine hanno deciso di non investire sugli effetti speciali e non volevano che il film fosse lungo come Avengers: Endgame, uscito l'anno dopo. Non si aspettavano tutto questo successo" ha dichiarato Starlin ai microfoni di Near Mint Condition.

Il fumettista ha poi parlato di come sin dall'inizio sapeva quello che sarebbe successo nei due film, ma ha dovuto mantenere il segreto. "Prima che Infinity War uscisse ero in contatto con Joe Russo e quando sono arrivato sul set mi hanno detto tutto, è stato molto divertente. Mi mostrarono tutti questi concept art di Thanos e ho dovuto tenere la bocca chiusa per un anno e mezzo".

