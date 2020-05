Avengers: Endgame, Thanos è il villain più famoso al mondo

Già dopo l'uscita di Avengers: Infinity War, Thanos aveva ottime potenzialità per diventare uno dei cattivi più popolari di sempre, cosa che si è affermata ancora di più dopo Avengers: Endgame e, come rivela una nuova classifica, il personaggio è diventato il primo villain più famoso.

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

La nuova classifica proviene dal sito ToppCasinoBonus.com, che mostra i 50 personaggi villain preferiti dal pubblico mondiale. In cima alla lista c'è il nome di Thanos, interpretato da Josh Brolin nei film Marvel, che ottiene il titolo con un punteggio del 94% per Avengers: Endgame su Rotten Tomatoes, 584.000 ricerche mensili su Google e 164.475 visualizzazioni della pagina Wikipedia.

Grande la popolarità del personaggio che ha regalato al mondo dei cinecomic alcune delle scene più memorabili degli ultimi anni, tra cui quella in cui decima metà della popolazione del pianeta con un solo schiocco di dita in Avengers: Infinity War, un momento che rimarrà nella memoria di tutti i fan Marvel. La guerra contro di lui poi, in Avengers: Endgame, ha portato alla morte di Tony Stark, uno dei pilastri della squadra degli Avengers, evento che ha sconvolto il pubblico in sala.

Dopo Thanos, in classifica appaiono altri villain famosi della storia del cinema: al secondo posto vediamo Darth Vader, leggendario cattivo di Star Wars, e al numero tre Joker, interpretato ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan dal compianto Heath Ledger. Dopo il podio, nella top ten vediamo anche Lord Voldemort, villain di Harry Potter, Kylo Ren dalla nuova trilogia di Star Wars, il memorabile Hannibal Lecter di Anthony Hopkins e Terminator.