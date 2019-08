Avengers: Infinity War, le scene finte per evitare spoiler in un video

Avengers: Infinity War, Josh Brolin nei panni di Thanos in una scena del film

Sono ora disponibili tre scene finte di Avengers: Infinity War, scritte ma mai girate, per evitare spoiler durante le riprese del film Marvel. Fanno parte di un video uscito in occasione della prossima edizione home video di Avengers: Endgame, e si parla della necessità di evitare fughe di notizie dal set durante la lavorazione del doppio kolossal della Marvel. In molti casi, come spiegato dal produttore Kevin Feige e dalla produttrice esecutiva Trinh Tran, bastava non dare la sceneggiatura completa agli attori, come accaduto per esempio con Chris Pratt, Josh Brolin, Don Cheadle e Tom Holland (quest'ultimo noto per la sua abitudine di svelare dettagli in anticipo). E poi c'è l'altro stratagemma, che potete vedere nel video qui sotto.

Come spiegato da Kevin Feige e Trinh Tran, esistevano infatti due versioni leggermente diverse delle sceneggiature di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame: codice rosso era quella vera, codice blu quella finta. Nel caso specifico del primo film, agli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely fu solo chiesto di alterare tre scene in particolare: le morti di Loki, Gamora e Visione.

A proposito di queste scene di Avengers: Infinity War, precisa Feige, si tratta di "scene volutamente ridicole, che non abbiamo mai girato" (infatti le parti finte nel video sono animate). Uno stratagemma insolito - la prassi è quella di girare finali diversi per depistare chi è a caccia di spoiler - ma interessante, con un fondo di ironia drammatica dato che in realtà rivedremo, in teoria, tutti e tre i personaggi: Loki sarà protagonista di una propria miniserie su Disney+, ambientata in una linea temporale alternativa dove lui è fuggito con la Gemma dello Spazio dopo la battaglia di New York; la Gamora del 2014, finita nel presente tramite viaggi nel tempo, dovrebbe apparire in Guardians of the Galaxy Vol. 3; e Visione tornerà, non si sa ancora come, nella miniserie WandaVision, anch'essa su Disney+. Non tornerà invece Thanos, protagonista della scena "ritoccata" all'inizio del secondo film: anziché decapitarlo, Thor lo tramortisce e basta.