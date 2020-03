Avengers: Infinity War, le più belle scene tagliate? Quelle con Professor Hulk

In alcune scene tagliate da Avengers: Infinity War doveva comparire il Professor Hulk, la nuova versione del personaggio di Bruce Banner, comparso invece soltanto in Avengers: Endgame. La svolta per Hulk era addirittura stata festeggiata con la produzione di un giocattolo che lo ritrae all'interno dell'armatura Hulkbuster, ma nel film che abbiamo visto al cinema del gigante verde non c'è proprio traccia.

Avengers: Infinity War, una foto promozionale

Per dare un senso all'assenza di Hulk in Avengers: Infinity War, Ryan Arey su ScreenCrush analizza le scene eliminate e specula su come sarebbe stato diverso il film se fossero state mantenute. Le sequenze in questione erano infatti già state girate e rifinite digitalmente, quindi cosa è successo? Per capire dove è stato il problema, si parte dal dubbio sulla possibilità per Banner di controllare Hulk. Nei precedenti film sembra che almeno ci provi, mentre da quando Mark Ruffalo ha ottenuto la parte pare che questa ipotetica abilità sparisca o ricompaia a fasi alterne.

Negli ultimi tre film, si è provato invece a dare un po' di stabilità e di sviluppo lineare al personaggio, fino a quel momento sballottato dovunque lo script ne avesse bisogno. In Avengers: Infinity War, Banner e Hulk avrebbero dovuto avere un "dialogo" sul perché il supereroe verde si rifiutasse di comparire, per poi giungere a un accordo e saltare fuori dall'armatura combattendo, ormai nella forma dell'ibrido Professor Hulk.

Avengers: Infinity War - Le 10 scene migliori del film Marvel

In un'altra scena tagliata sempre da Avengers: Infinity War, Professor Hulk avrebbe avuto un dialogo con Black Widow, portando avanti la linea romance tra i due avviata in Age of Ultron, ma il taglio della sequenza ha invece lasciato la storia d'amore in sospeso, oltre ad aver relegato la fusione tra la mente di Banner e il corpo di Hulk al semplice riassunto che Professor Hulk fa all'inizio di Avengers: Endgame. Che peccato.