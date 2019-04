Avengers: Infinity War, Mark Ruffalo ha girato la scena della morte di Hulk come misura anti-spoiler

Per evitare spoiler, sul set di Avengers: Infinity War Mark Ruffalo ha dovuto girare due finali: in uno Hulk muore e in uno sopravvive.

Conoscendo la propensione di Mark Ruffalo agli spoiler, i Marvel studios hanno deciso di fargli girare un doppio finale di Avengers: Infinity War, includendo anche la scena della morte di Hulk, per non far sapere all'attore che fine avrebbe fatto io sui personaggio.

In una recente intervista con Yahoo Entertainment, Mark Ruffalo ha rivelato di aver dovuto girare una scena in cui Hulk sopravvive allo schiocco di dita di Thanos e una in cui muore. I fratelli Russo non hanno rivelato all'attore quale delle due scene sarebbe finita nel final cut, tenendolo all'oscuro sul destino del suo personaggio.

"Non sapevo che fine avrei fatto fino alla fine del film. In una scena scompaio e in una sopravvivo. E' come 'Survivor.' Chi se ne dovrà andare dall'isola? ero convinto che sarei morto. E tutto per evitare spoiler."

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Naturalmente non tutti gli attori hanno avuto lo stesso trattamento sul set di Avengers: Infinity War e non tutti sono stati co stretti a girare un doppio finale. Questo trattamento è stato riservato solo ai più chiacchieroni come Mark Ruffalo, che è stato capace di trasmettere inavvertitamente in live streaming i primi 10 minuti di Thor: Ragnarok durante la premiere premiere, inoltre nel 2017 Mark Ruffalo ha anticipato il finale di Infinity War quasi un anno prima dell'arrivo del film al cinema.

Oggi sappiamo che Bruce Banner/Hulk è sopravvissuto allo schiocco di dita di thanos e tornerà in Avengers: Endgame come membro dei sei vendicatori originali insieme a Thor, Captain America, Iron Man, Hawkeye e Black Widow. I fratelli Russo hanno anticipato che c'è una "ragione per cui i sei originali Vendicatori sono sopravvissuti". Quale? Lo scopriremo al cinema a breve.

