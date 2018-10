Avengers: Infinity War, I Simpson avevano anticipato parte della trama 16 anni fa

La capacità della serie animata I Simpson di predire il futuro è stupefacente. Che si tratti di cultura o politica, lo show creato da Matt Groening si rivela implacabile, tanto da anticipare perfino parte del plot di Avengers: Infinity War sedici anni prima dell'arrivo del film nelle sale.

L'episodio della tredicesima stagione de I Simpson intitolato I Am Furious Yellow, andato in onda in origine il 28 aprile 2002, contiene un cameo di Stan Lee e vede Homer trasformarsi nell'Incredibile Hulk. In una scena vediamo come Bruce Banner non riesca a far emergere il suo alter ego Hulk nonostante i suoi sforzi, anticipando così ciò che accade a Hulk in Avengers: Infinity War.

Nel film, una volta approdato sulla Terra, Bruce Banner non riesce più a trasformarsi ed è impotente di fronte alla devastazione provocata da Thanos, proprio come nella storyline anticipata da I Simpson sedici anni prima dove, quando Hulk/homer viene fermato dalla polizia, Stan Lee sostenendo che Homer non può essere Hulk perché è lui il vero Hulk. Nonostante gli sforzi, Homer non riesce più a trasformarsi in Hulk.

Mark Ruffalo, interprete di Hulk, è stato protagonista di una gag legata al suo licenziamento dopo aver "spoilerato" il titolo di Avengers 4. Conosceremo il destino di Hulk e degli altri personaggi del Marvel Cinematic Universe il 3 maggio, con l'uscita di Avengers 4 nelle sale.

